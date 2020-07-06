https://ria.ru/20200706/1573958415.html
ЦИК начал поиск проголосовавших повторно на голосовании по поправкам
ЦИК начал анализировать все виды голосования по поправкам в Конституцию РФ для выявления и привлечения к ответственности проголосовавших повторно, сообщил... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:56
2020-07-06T14:56
голосование по поправкам в конституцию
николай булаев
цик рф
политика
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай булаев, цик рф, политика
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
ЦИК начал анализировать все виды голосования по поправкам в Конституцию РФ для выявления и привлечения к ответственности проголосовавших повторно, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев
.
"Группа по голосованию, она у нас есть, она работает и сейчас анализирует не только зарубежное, не только дистанционное голосование, но всё остальное голосование... Мы все данные по голосованию, по возврату на участок написавших заявление, сейчас все собираем, сверяем базы данных, выявим двойников, на участках вскрываем мешки с документацией, всё считаем", - отметил Булаев.
Булаев уточнил, что в итоге будет выявлен каждый, кто проголосовал дважды, а также высказал предложение о необходимости ужесточения ответственности за повторное голосование.
Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против - 21,27% (около 16 миллионов человек). Они вступили в силу 4 июля.