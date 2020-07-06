ЦИК начал поиск проголосовавших повторно на голосовании по поправкам

"Группа по голосованию, она у нас есть, она работает и сейчас анализирует не только зарубежное, не только дистанционное голосование, но всё остальное голосование... Мы все данные по голосованию, по возврату на участок написавших заявление, сейчас все собираем, сверяем базы данных, выявим двойников, на участках вскрываем мешки с документацией, всё считаем", - отметил Булаев.