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В Шанхае и Ухане предупредили об угрозе наводнения
Предупреждение об угрозе сильных ливней и наводнения объявлено в понедельник в Шанхае, Ухане и в провинции Анхой, уровень угрозы в Ухане повышен до второго,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:52
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хубэй, китай, ухань, в мире

В Шанхае и Ухане предупредили об угрозе наводнения

14:52 06.07.2020
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© WAFВ Шанхае
В Шанхае
© WAF
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Предупреждение об угрозе сильных ливней и наводнения объявлено в понедельник в Шанхае, Ухане и в провинции Анхой, уровень угрозы в Ухане повышен до второго, сообщает издание Taiwan News со ссылкой на метеорологическое управление Китая.
Сообщается, что в понедельник утром власти повысили до второго уровень реагирования на ЧС в Анхойе и Ухане в связи с угрозой возникновения наводнения из-за сильных ливней. Предупреждения были также выпущены для Шанхая и многих других районов вдоль бассейна реки Янцзы.
Агентство Синьхуа сообщает, что проливные дожди не прекращаются в городах уже несколько дней. В Ухане выпало более 250 миллиметров осадков, многие дороги затопило. Власти города Цяньцзян в китайской провинции Хубэй в понедельник повысили уровень реагирования на ЧС в связи с ливнями с третьего до самого высокого первого уровня.
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ХубэйКитайУханьВ мире
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