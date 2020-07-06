В Шанхае и Ухане предупредили об угрозе наводнения

Сообщается, что в понедельник утром власти повысили до второго уровень реагирования на ЧС в Анхойе и Ухане в связи с угрозой возникновения наводнения из-за сильных ливней. Предупреждения были также выпущены для Шанхая и многих других районов вдоль бассейна реки Янцзы.