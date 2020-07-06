"Репортеры без границ" прокомментировали приговор журналистке Прокопьевой

ПАРИЖ, 6 июл - РИА Новости. Международная организация "Репортеры без границ" заявила, что испытывает облегчение в связи с приговором суда по делу псковской журналистки Светланы Прокопьевой.
"Светлана Прокопьева оштрафована на 500 000 рублей (6125 евро) за "оправдание терроризма". Суд не прислушался к прокурору, который требовал 6 лет тюремного заключения. "Репортеры без границ" испытывают облегчение и приветствуют мобилизацию в поддержку журналиста", - написано в аккаунте организации в Twitter.
Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове оштрафовал Прокопьеву на 500 тысяч рублей по делу о публичном оправдании терроризма. Обвинение просило назначить журналистке шесть лет лишения свободы.
Защита журналистки уже заявила, что будет обжаловать приговор и настаивать на оправдании.
Союз журналистов России ранее выступил в поддержку Прокопьевой и распространил обращение в ее защиту. После озвучивания приговора глава СЖР Владимир Соловьев в беседе с РИА Новости посчитал положительным фактом решение суда оставить на свободе псковскую журналистку, но негативно оценил вмененный ей штраф.
В эфире "Эха Москвы в Пскове" в ноябре 2018 года вышла передача, где Прокопьева говорила о теракте, произошедшем незадолго до этого в здании ФСБ в Архангельске. Текст передачи был выложен в форме статьи "Репрессии для государства" в издании "Псковская лента новостей". Впоследствии статья и эфир передачи были удалены по требованию Роскомнадзора, а оба СМИ оштрафованы на 350 тысяч рублей. Региональное СУСК РФ возбудило дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).
Свою вину Прокопьева не признает и утверждает, что целью ее материала была попытка разобраться в причинах произошедшего в здании ФСБ в Архангельске осенью 2018 года.
Взрыв у входа в здание ФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года устроил 17-летний подросток: он погиб, а три сотрудника спецслужбы получили ранения. Следственный комитет признал взрыв терактом.