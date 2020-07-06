"Репортеры без границ" прокомментировали приговор журналистке Прокопьевой

"Светлана Прокопьева оштрафована на 500 000 рублей (6125 евро) за "оправдание терроризма". Суд не прислушался к прокурору, который требовал 6 лет тюремного заключения. "Репортеры без границ" испытывают облегчение и приветствуют мобилизацию в поддержку журналиста", - написано в аккаунте организации в Twitter.