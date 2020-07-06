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Захарова анонсировала выход двух песен, для которых она написала тексты
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что скоро публике будут представлены два музыкальных трека, для которых она написала тексты. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:45
максим фадеев
мария захарова
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
максим фадеев, мария захарова

Захарова анонсировала выход двух песен, для которых она написала тексты

14:49 06.07.2020 (обновлено: 15:45 06.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что скоро публике будут представлены два музыкальных трека, для которых она написала тексты.
"У нас уже готовы два трека... Где-то полгода назад, это была осень 2019 года, мы с "Русским радио" объявили конкурс лезгинки, был текст, а я очень люблю лезгинку. Конкурс состоялся, выиграла его представительница одного из наших регионов", — рассказала Захарова в открытом интервью.
Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова
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Однако, по ее словам, даты релиза сместились из-за логистических сложностей, возникших из-за пандемии коронавируса.
"Но песня готова, и я думаю, что скоро она будет представлена. Есть еще одна песня. Она написана в порыве абсолютных эмоций, и исполнять ее будет одна из наших самых известных певиц, очень интересная, очень неоднозначная, вызывающая массу споров, дискуссий. И она сейчас оказалась тоже в центре драматической семейной истории, именно из-за этого родились строчки. Это все появилось случайно, но вдруг превратилось в песню. Просто я отправила ей эти строчки, и через два дня она мне отправила уже готовую песню", — сообщила Захарова.
При этом официальный представитель МИД России не стала раскрывать имя исполнительницы.
В апреле Захарова в своем аккаунте в фейсбуке опубликовала клип на песню "До предела" Максима Фадеева и певицы Валерии. В одном из комментариев под ней официальный представитель МИД России отметила, что является автором текста песни.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
16 сентября 2019, 20:03Культура
Захарова объявила конкурс на лучшую музыкальную композицию на свои стихи
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