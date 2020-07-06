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Заседание парламента Молдавии отменили из-за бойкота оппозиции
Заседание парламента Молдавии было отменено в понедельник из-за отсутствия кворума, оппозиция третий раз подряд отказывается слушать членов правительства,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:48
ион кику
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ион кику, игорь додон, зинаида гречаный, молдавия, в мире

Заседание парламента Молдавии отменили из-за бойкота оппозиции

14:48 06.07.2020
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 июл - РИА Новости. Заседание парламента Молдавии было отменено в понедельник из-за отсутствия кворума, оппозиция третий раз подряд отказывается слушать членов правительства, взявших на себя ответственность за поправки в закон о госбюджете на текущий год, передает корреспондент РИА Новости.
Заседания парламента на прошлой неделе сорвались, поскольку молдавская оппозиция также объявила бойкот инициативе правительства. Кабмин взял на себя ответственность за пересмотр четырех проектов, которые касаются государственного бюджета на текущий год. В рамках этой инициативы правительство предлагает увеличить зарплату медработников, выделить материальную помощь пенсионерам, увеличить фонд субсидий для сельского хозяйства, а также поддержать мелкие и средние предприятия. В результате этих изменений дефицит госбюджета составит около миллиарда долларов. Правительство рассчитывает покрыть его за счет грантов, займов и доходов от приватизации.
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"Наши коллеги уже третий раз бойкотируют пленарные заседания. Две группы мне сообщили, что планируют и в дальнейшем бойкотировать заседания. Присутствия 50 депутатов не хватает для проведения заседания. В среду на заседании постоянного бюро парламента обсудим, сколько может длиться этот бойкот", - заявила спикер парламента Зинаида Гречаный на заседании.
Вице-спикер парламента и глава фракции партии "Платформа "Достоинство и правда" Александр Слусарь заявил, что оппозиция и на этот раз отказывается участвовать в заседании.
"Не будет в стране такого, чтобы исполнительная власть командовала законодательной, мы против навязанного нам варианта рассмотрения инициатив правительства. У нас есть нормально функционирующий парламент, который может работать в обычном режиме, либо правительство соглашается с нами, либо пусть Ион Кику уходит в отставку" - заявил Слусарь. Его инициативу поддержал депутаты партии "Шор", партия "Действие и солидарность", а также партия Pro Moldova.
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В результате на заседании присутствовали только депутаты Соцпартии и Демпартии в количестве 50 человек, для кворума необходимо присутствие минимум 51 депутата из 101.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что сделает все возможное, чтобы провести досрочные парламентские выборы, потому что он не видит другого выхода из политического кризиса. Он допускает, что кабмин может уйти в отставку, чтобы спровоцировать досрочные парламентские выборы. Его позицию разделил премьер Кику, который заявил, что парламент дискредитировал себя отказом работать с правительством.
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Ион КикуИгорь ДодонЗинаида ГречаныйМолдавияВ мире
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