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Греция 15 июля возобновит прямые рейсы в Британию
Прямое авиасообщение между Грецией и Великобританией возобновится с 15 июля, сообщил официальный представитель греческого правительства Стелиос Петсас. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:47
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, великобритания, греция, в мире

Греция 15 июля возобновит прямые рейсы в Британию

14:47 06.07.2020
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© РИА Новости / Ирина НехорошкинаВид на остров Кос с борта самолета
Вид на остров Кос с борта самолета
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
АФИНЫ, 6 июл – РИА Новости. Прямое авиасообщение между Грецией и Великобританией возобновится с 15 июля, сообщил официальный представитель греческого правительства Стелиос Петсас.
С 1 июля все аэропорты Греции начали принимать рейсы из-за границы. Въезд в Грецию был разрешен всем постоянным жителям ЕС, а также гражданам третьих стран, имеющим вид на жительство в Греции, и некоторым другим категориям граждан третьих стран. Помимо этого Греция в соответствии с европейской рекомендацией разрешила въезд в страну для постоянных жителей 14 стран.
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Прямые рейсы из Великобритании и Швеции были запрещены. Это вызвало негативную реакцию этих двух стран.
"В сотрудничестве с правительством Великобритании и по рекомендации экспертов правительство объявляет о возобновлении прямых рейсов из Соединенного Королевства во все аэропорты страны с 15 июля", - сообщил Петсас на брифинге во вторник.
"Мы отслеживаем эпидемиологические данные по Швеции и сделаем соответствующие объявления в зависимости от их прогресса", - сообщил официальный представитель правительства.
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