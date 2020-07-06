Греция 15 июля возобновит прямые рейсы в Британию

АФИНЫ, 6 июл – РИА Новости. Прямое авиасообщение между Прямое авиасообщение между Грецией Великобританией возобновится с 15 июля, сообщил официальный представитель греческого правительства Стелиос Петсас.

С 1 июля все аэропорты Греции начали принимать рейсы из-за границы. Въезд в Грецию был разрешен всем постоянным жителям ЕС, а также гражданам третьих стран, имеющим вид на жительство в Греции, и некоторым другим категориям граждан третьих стран. Помимо этого Греция в соответствии с европейской рекомендацией разрешила въезд в страну для постоянных жителей 14 стран.

Прямые рейсы из Великобритании и Швеции были запрещены. Это вызвало негативную реакцию этих двух стран.

"В сотрудничестве с правительством Великобритании и по рекомендации экспертов правительство объявляет о возобновлении прямых рейсов из Соединенного Королевства во все аэропорты страны с 15 июля", - сообщил Петсас на брифинге во вторник.