https://ria.ru/20200706/1573957643.html
На Сахалине рассказали о новых случаях коронавируса
Коронавирусная инфекция за последние сутки выявлена у 42 человек в Сахалинской области, число заболевших превысило тысячу, сообщил в понедельник губернатор... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:44
2020-07-06T14:44
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коронавирусы
здоровье - общество
валерий лимаренко
сахалинская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 июл – РИА Новости. Коронавирусная инфекция
за последние сутки выявлена у 42 человек в Сахалинской области
, число заболевших превысило тысячу, сообщил в понедельник губернатор Валерий Лимаренко
.
"COVID-19. В Сахалинской области +42 случая... Итого на 6 июля в Сахалинской области 1026 случаев заболевания, 510 человек выписано с выздоровлением, 516 проходят лечение", - написал глава региона в Telegram-канале.
По данным оперштаба, 26 случаев COVID-19 выявлено среди обратившихся с симптомами ОРВИ, остальные заразились в результате контактов с ранее заболевшими.
В настоящее время все прилетающие на острова пассажиры должны иметь трудовой договор или местную прописку. Для прибывающих родственников приняты правила оформления цифровых пропусков.
Островитяне, вылетающие за пределы области, могут бесплатно сдать анализ на коронавирус. Власти Сахалина разрешили массовые мероприятия без ограничения численности участников, но с соблюдением правил безопасности. С понедельника острова открыли для организованных групп туристов, начали работу гостиницы. Область одним из первых регионов России реализовала третий этап выхода из режима самоизоляции.
Летальных исходов среди заболевших коронавирусной инфекцией на островах нет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.