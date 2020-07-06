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В Москве около 70 тысяч школьников сдают ЕГЭ по русскому языку
Порядка 70 тысяч школьников Москвы сдают ЕГЭ по русскому языку, всего экзамены сдают около 80 тысяч выпускников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:45
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социальный навигатор, сн_образование, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), сергей собянин, москва, образование - общество, общество

В Москве около 70 тысяч школьников сдают ЕГЭ по русскому языку

14:42 06.07.2020 (обновлено: 14:45 06.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий АньковСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Порядка 70 тысяч школьников Москвы сдают ЕГЭ по русскому языку, всего экзамены сдают около 80 тысяч выпускников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте"
"Сегодня и завтра проходит самый популярный ЕГЭ в столице - по русскому языку. Его выбрали около 70 тысяч школьников. Всего экзамены сдают около 80 тысяч ребят. На втором месте - профильная математика, на третьем - обществознание", - сообщил Собянин.
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Мэр напомнил, что в этом году в связи с пандемией подготовка к ЕГЭ была особенной не только для школьников, но и для организаторов. Пришлось усилить санитарные нормы.
"Все сотрудники прошли обязательное тестирование на коронавирус. Экзаменационные помещения дезинфицируются до и после ЕГЭ. Участники экзамена приходят по графику и рассаживаются в определенном порядке. Всем измеряют температуру, обеспечивают средствами защиты и антисептиками", - рассказал мэр.
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Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля. Продолжительность ЕГЭ по русскому языку составляет 3,5 часа (210 минут). Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий. Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны при поступлении в вуз на любое направление подготовки. Минимальный проходной порог по русскому языку, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов.
По данным Рособрнадзора, свои результаты участники экзамена, сдающие его 6 июля, получат не позднее 20 июля, сдающие 7 июля – не позднее 23 июля.
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