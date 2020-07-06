Инвалиды смогут оформить бесплатную парковку при поездке на такси

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Люди с инвалидностью смогут внести машину такси в Федеральный реестр инвалидов, чтобы при поездке воспользоваться бесплатной парковкой, данные появляются в реестре через 15 минут, сообщается на сайте Люди с инвалидностью смогут внести машину такси в Федеральный реестр инвалидов, чтобы при поездке воспользоваться бесплатной парковкой, данные появляются в реестре через 15 минут, сообщается на сайте ПФР

Ранее сообщалось, что люди с инвалидностью получат право на бесплатную парковку, передав данные о транспортном средстве в Федеральный реестр инвалидов (ФРИ). Люди, которе уже получили знак "Инвалид", смогут продолжить пользоваться им, но также должны до конца года подать данные о транспортном средстве.

Подать такое заявление можно в личном кабинете на портале госуслуг, указав номер, марку и модель автомобиля, на котором планируется поездка. Заявление также можно подать в личном кабинете на сайте ФРИ или лично в МФЦ, рассказали в ПФР. Подать заявление можно только на одну машину, но при необходимости можно подать новое заявление, изменив сведения о транспорте.

"Актуальными будут считаться сведения, размещенные в ФРИ последними. Внесенные данные появятся в реестре уже через 15 минут. Это дает возможность занести в реестр даже номер такси, на котором инвалид осуществляет поездку по городу, чтобы автомобиль останавливался в местах для инвалидов без риска получить штраф", - пояснили в Пенсионном фонде.