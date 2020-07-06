https://ria.ru/20200706/1573957278.html
Инвалиды смогут оформить бесплатную парковку при поездке на такси
Люди с инвалидностью смогут внести машину такси в Федеральный реестр инвалидов, чтобы при поездке воспользоваться бесплатной парковкой, данные появляются в... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:41
2020-07-06T14:41
россия
пенсионный фонд рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, пенсионный фонд рф, общество
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Люди с инвалидностью смогут внести машину такси в Федеральный реестр инвалидов, чтобы при поездке воспользоваться бесплатной парковкой, данные появляются в реестре через 15 минут, сообщается на сайте ПФР
.
Ранее сообщалось, что люди с инвалидностью получат право на бесплатную парковку, передав данные о транспортном средстве в Федеральный реестр инвалидов (ФРИ). Люди, которе уже получили знак "Инвалид", смогут продолжить пользоваться им, но также должны до конца года подать данные о транспортном средстве.
Подать такое заявление можно в личном кабинете на портале госуслуг, указав номер, марку и модель автомобиля, на котором планируется поездка. Заявление также можно подать в личном кабинете на сайте ФРИ или лично в МФЦ, рассказали в ПФР. Подать заявление можно только на одну машину, но при необходимости можно подать новое заявление, изменив сведения о транспорте.
"Актуальными будут считаться сведения, размещенные в ФРИ последними. Внесенные данные появятся в реестре уже через 15 минут. Это дает возможность занести в реестр даже номер такси, на котором инвалид осуществляет поездку по городу, чтобы автомобиль останавливался в местах для инвалидов без риска получить штраф", - пояснили в Пенсионном фонде.
Информация, занесенная в реестр, имеет силу на территории всей страны, добавили в ПФР, уточнив, что пользоваться бесплатной парковкой можно в любом регионе. С 1 января 2021 года проверять право на бесплатную парковку будут только на основании сведений ФРИ.