В Минпромторге оценили работу системы обязательной маркировки лекарств

С 1 июля 2020 года в России началась обязательная маркировка лекарств и обуви, а также вступил в силу запрет на оборот немаркированной табачной продукции.

Видно, что все идет, к счастью, без сбоев. Это очень и очень хороший результат. Будем надеяться, что так и дальше будет идти.

"Если в среднем говорить по товарным группам, то объем эмиссии составляет 1,5 миллиона кодов в минуту, а служба поддержки, которая работает в режиме 24 на 7, обрабатывает до 9 тысяч обращений в день. То есть мы видим уровень обращений, сопоставимый с крупнейшими мобильными компаниями", - сказал Дубин. По его словам, работа ведется в штатном режиме.