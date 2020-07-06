В Минпромторге оценили работу системы обязательной маркировки лекарств

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Первые дни работы системы обязательной маркировки лекарств и обуви в России проходят без сбоев, сообщил в ходе онлайн-конференции статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
С 1 июля 2020 года в России началась обязательная маркировка лекарств и обуви, а также вступил в силу запрет на оборот немаркированной табачной продукции.
Видно, что все идет, к счастью, без сбоев. Это очень и очень хороший результат. Будем надеяться, что так и дальше будет идти.
Как добавил председатель совета директоров оператора национальной системы маркировки Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин, всего с начала работы ЦРПТ выдал свыше 16 миллиардов кодов для различных видов продукции.
"Если в среднем говорить по товарным группам, то объем эмиссии составляет 1,5 миллиона кодов в минуту, а служба поддержки, которая работает в режиме 24 на 7, обрабатывает до 9 тысяч обращений в день. То есть мы видим уровень обращений, сопоставимый с крупнейшими мобильными компаниями", - сказал Дубин. По его словам, работа ведется в штатном режиме.