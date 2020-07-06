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В Минпромторге оценили работу системы обязательной маркировки лекарств
Первые дни работы системы обязательной маркировки лекарств и обуви в России проходят без сбоев, сообщил в ходе онлайн-конференции статс-секретарь – заместитель... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:03
владимир дубина
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
виктор евтухов
технологии
экономика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
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владимир дубина, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктор евтухов, технологии, экономика

В Минпромторге оценили работу системы обязательной маркировки лекарств

15:03 06.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДемонстрация считывания QR кода с помощью смартфона с упаковки лекарственного средства
Демонстрация считывания QR кода с помощью смартфона с упаковки лекарственного средства
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Первые дни работы системы обязательной маркировки лекарств и обуви в России проходят без сбоев, сообщил в ходе онлайн-конференции статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
С 1 июля 2020 года в России началась обязательная маркировка лекарств и обуви, а также вступил в силу запрет на оборот немаркированной табачной продукции.

Видно, что все идет, к счастью, без сбоев. Это очень и очень хороший результат. Будем надеяться, что так и дальше будет идти.

Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов на форуме ЛПК360°
Виктор Евтухов
заместитель министра промышленности и торговли
Как добавил председатель совета директоров оператора национальной системы маркировки Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин, всего с начала работы ЦРПТ выдал свыше 16 миллиардов кодов для различных видов продукции.
"Если в среднем говорить по товарным группам, то объем эмиссии составляет 1,5 миллиона кодов в минуту, а служба поддержки, которая работает в режиме 24 на 7, обрабатывает до 9 тысяч обращений в день. То есть мы видим уровень обращений, сопоставимый с крупнейшими мобильными компаниями", - сказал Дубин. По его словам, работа ведется в штатном режиме.
Лекарства
30 июня, 15:04
ЦРПТ не ожидает сбоев поставок лекарств из-за обязательной маркировки
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Владимир ДубинаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Виктор ЕвтуховТехнологииЭкономика
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