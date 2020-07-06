Захарова прокомментировала ситуацию с конфронтацией США и Китая

Отношения между США и Китаем вновь обострились из-за закона о защите национальной безопасности специального административного района страны - Гонконга, который, как считают в Вашингтоне, направлен на ликвидацию его высокой автономии. Ранее США ввели визовые ограничения для должностных лиц КПК, "ответственных за подрыв автономии Гонконга". Кроме того, прекращен экспорт оборонных технологий и технологий двойного назначения в Гонконг. Также будут ликвидированы преференции, которые действовали для этой территории.