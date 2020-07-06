Захарова прокомментировала ситуацию с конфронтацией США и Китая

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Конфронтацию между США и КНР ещё несколько лет назад можно было прогнозировать, но не на таком уровне, который наблюдается сейчас, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Еще три-четыре года назад представить уровень конфронтации между Вашингтоном и Пекином, эти торговые войны, эти санкции, эти запретные списки, санкционные, запреты на въезд, которыми они обмениваются, технологические запреты на использование тех или иных технологий и многое, что другое творится, это возможно было прогнозировать, но не в том качестве, которое мы сегодня наблюдаем", - сказала Захарова в ходе онлайн-интервью.
1 июля, 08:00Китай против США: вызов принят
В последние месяцы отношения США и Китая накалены по целому ряду причин: торговые противоречия, ситуация в Гонконге, ситуация с правами национальных меньшинств в КНР, пандемия коронавируса, отказ КНР принять участие в переговорах по контролю над вооружениями. По всем этим проблемам у Вашингтона есть серьезные претензии к Пекину.
Отношения между США и Китаем вновь обострились из-за закона о защите национальной безопасности специального административного района страны - Гонконга, который, как считают в Вашингтоне, направлен на ликвидацию его высокой автономии. Ранее США ввели визовые ограничения для должностных лиц КПК, "ответственных за подрыв автономии Гонконга". Кроме того, прекращен экспорт оборонных технологий и технологий двойного назначения в Гонконг. Также будут ликвидированы преференции, которые действовали для этой территории.