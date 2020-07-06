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Захарова прокомментировала ситуацию с конфронтацией США и Китая
Конфронтацию между США и КНР ещё несколько лет назад можно было прогнозировать, но не на таком уровне, который наблюдается сейчас, заявила официальный... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:38
мария захарова
китай
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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мария захарова, китай, сша, в мире

Захарова прокомментировала ситуацию с конфронтацией США и Китая

14:38 06.07.2020
2730
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Конфронтацию между США и КНР ещё несколько лет назад можно было прогнозировать, но не на таком уровне, который наблюдается сейчас, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Еще три-четыре года назад представить уровень конфронтации между Вашингтоном и Пекином, эти торговые войны, эти санкции, эти запретные списки, санкционные, запреты на въезд, которыми они обмениваются, технологические запреты на использование тех или иных технологий и многое, что другое творится, это возможно было прогнозировать, но не в том качестве, которое мы сегодня наблюдаем", - сказала Захарова в ходе онлайн-интервью.
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В последние месяцы отношения США и Китая накалены по целому ряду причин: торговые противоречия, ситуация в Гонконге, ситуация с правами национальных меньшинств в КНР, пандемия коронавируса, отказ КНР принять участие в переговорах по контролю над вооружениями. По всем этим проблемам у Вашингтона есть серьезные претензии к Пекину.
Отношения между США и Китаем вновь обострились из-за закона о защите национальной безопасности специального административного района страны - Гонконга, который, как считают в Вашингтоне, направлен на ликвидацию его высокой автономии. Ранее США ввели визовые ограничения для должностных лиц КПК, "ответственных за подрыв автономии Гонконга". Кроме того, прекращен экспорт оборонных технологий и технологий двойного назначения в Гонконг. Также будут ликвидированы преференции, которые действовали для этой территории.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
30 июня, 11:23
Китай готов принять ответные меры на действия США по Гонконгу
1132003
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Мария ЗахароваКитайСШАВ мире
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