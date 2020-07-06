В Казахстане полиция выявила случаи продажи лекарств по завышенным ценам

АЛМА-АТА, 6 июл - РИА Новости. Полиция Полиция Казахстана выявила факты продажи лекарств по ценам, завышенным в десятки раз, после проведения рейдов по выявлению фактов нелегальной торговли медикаментами и продажи лекарств по завышенным ценам в условиях нехватки лекарств из-за пандемии коронавируса , сообщила пресс-служба МВД республики.

"Целью проверок является установление недобросовестных работников аптек и граждан, которые в условиях нехватки необходимых медикаментов в период карантина воспользовались повышенным спросом на лекарственные средства, предназначенные для лечения больных от острых респираторных вирусных заболеваний, с целью получения прибыли", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным полиции, в ходе рейдов были установлены лица, организовавшие скупку медикаментов в больших объемах, создав их искусственный дефицит, а затем перепродававшие их по ценам, в разы превышающим реальную стоимость.

В сообщении приведены ряд примеров подобных нарушений. В Шымкенте в полицию доставлена местная жительница, которая реализовывала медицинский препарат "Левомак" за 12 тысяч тенге (30 долларов), что дороже официальной розничной цены в шесть раз. Еще одна жительница города Шымкент, работающая провизором в аптеке, продавала ампулы препарата "Дексаметазон-Аджио" по 5 тысяч тенге (12 долларов) при розничной стоимости 600 тенге (1,5 доллара). В Туркестанской области (на юге страны) мужчина продавал "Аскорбиновую кислоту" по 5 тысяч тенге (12 долларов), что в 20 раз дороже ее обычной розничной цены.

Всего за первый день проведения рейдовых мероприятий в полицию были доставлены более 20 человек, у которых изъято более 3,5 тысячи упаковок лекарственных средств, а также 17,8 тысячи защитных медицинских масок, 60 упаковок одноразовых перчаток, 105 защитных халатов (комбинезонов), 80 пар защитных очков, 79 термометров и более 100 емкостей (300 литров) антисептических средств.

По всем выявленным фактам будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством, отметили в пресс-службе МВД.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались. В Казахстане подтверждены более 48 тысяч случаев коронавируса, более 15,9 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрированы 232 летальных случая.