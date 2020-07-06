Центробанк предложил расширить тарифный коридор ОСАГО

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Банк России планирует расширить тарифный коридор Владимир Чистюхин. Банк России планирует расширить тарифный коридор ОСАГО на десять процентов в сторону повышения и понижения, рассказал журналистам зампред ЦБ

По его словам, если сегодня минимальное значение базовой ставки равняется 2746 рублям, а максимальное — 4942 рублям, то в соответствии с новыми правилами по этой группе минимальная базовая ставка составит 2471 рубль, максимальная — 5436 рублей.

"По легковым автомобилям юридических лиц тариф расширяется в две стороны на 20%, по такси — на 30% и вверх и вниз, грузовые автомобили как с ограничением до 16 тонн, так и свыше 16 тонн — также на 20% и вверх и вниз. Автобусы, трамваи и троллейбусы практически без изменений— будет небольшое изменение границы вниз, то есть мы на пять процентов понизим минимальную базовую ставку по тарифу", — уточнил Чистюхин.

Изменения позволят применять пониженный тариф к ответственным водителям, а более высокий — к тем, кто ведет себя на дорогах не так аккуратно и нарушает правила. "Мы как раз протестируем индивидуализацию тарифа и позволим страховым компаниям более точно отражать те риски, которые есть у разных групп автомобилистов", — добавил он.