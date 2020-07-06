https://ria.ru/20200706/1573956897.html
Центробанк предложил расширить тарифный коридор ОСАГО
Банк России планирует расширить тарифный коридор ОСАГО на десять процентов в сторону повышения и понижения, рассказал журналистам зампред ЦБ Владимир Чистюхин. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:35
2020-07-06T16:12
осаго
владимир чистюхин
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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https://ria.ru/20200628/1573575320.html
https://ria.ru/20200526/1571997655.html
Егор Панкратов
Спасибо. Обнулились......
23
Xander1982 Рубцов
Опять снижение цены, скоро совсем бесплатно станет...
14
12
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573957339_0:170:2855:1776_1400x0_80_0_0_e62b0314be4ff731b5481e7b2545fc63.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
осаго, владимир чистюхин, центральный банк рф (цб рф), экономика
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости.
Банк России планирует расширить тарифный коридор ОСАГО
на десять процентов в сторону повышения и понижения, рассказал журналистам зампред ЦБ Владимир Чистюхин
.
По его словам, если сегодня минимальное значение базовой ставки равняется 2746 рублям, а максимальное — 4942 рублям, то в соответствии с новыми правилами по этой группе минимальная базовая ставка составит 2471 рубль, максимальная — 5436 рублей.
"По легковым автомобилям юридических лиц тариф расширяется в две стороны на 20%, по такси — на 30% и вверх и вниз, грузовые автомобили как с ограничением до 16 тонн, так и свыше 16 тонн — также на 20% и вверх и вниз. Автобусы, трамваи и троллейбусы практически без изменений— будет небольшое изменение границы вниз, то есть мы на пять процентов понизим минимальную базовую ставку по тарифу", — уточнил Чистюхин.
Изменения позволят применять пониженный тариф к ответственным водителям, а более высокий — к тем, кто ведет себя на дорогах не так аккуратно и нарушает правила. "Мы как раз протестируем индивидуализацию тарифа и позволим страховым компаниям более точно отражать те риски, которые есть у разных групп автомобилистов", — добавил он.
Новые правила должны вступить в силу 24 августа — вместе с поправками в закон об ОСАГО по индивидуализации тарифов.