Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200706/1573956897.html
Центробанк предложил расширить тарифный коридор ОСАГО
Банк России планирует расширить тарифный коридор ОСАГО на десять процентов в сторону повышения и понижения, рассказал журналистам зампред ЦБ Владимир Чистюхин. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:12
осаго
владимир чистюхин
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573957339_0:170:2855:1776_1400x0_80_0_0_e62b0314be4ff731b5481e7b2545fc63.jpg
https://ria.ru/20200628/1573575320.html
https://ria.ru/20200526/1571997655.html
Спасибо. Обнулились......
23
Опять снижение цены, скоро совсем бесплатно станет...
14
12
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573957339_0:170:2855:1776_1400x0_80_0_0_e62b0314be4ff731b5481e7b2545fc63.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573957339_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_6a908d0d5698dbb14110e22a948adbc6.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573957339_0:0:2047:2047_1400x0_80_0_0_645691dff599aac2b23062366a2f8acb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
осаго, владимир чистюхин, центральный банк рф (цб рф), экономика

Центробанк предложил расширить тарифный коридор ОСАГО

14:35 06.07.2020 (обновлено: 16:12 06.07.2020)
2763
© РИА Новости / Рамиль СитдиковОформление полиса страхования
Оформление полиса страхования
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Банк России планирует расширить тарифный коридор ОСАГО на десять процентов в сторону повышения и понижения, рассказал журналистам зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
По его словам, если сегодня минимальное значение базовой ставки равняется 2746 рублям, а максимальное — 4942 рублям, то в соответствии с новыми правилами по этой группе минимальная базовая ставка составит 2471 рубль, максимальная — 5436 рублей.
Полисы ОСАГО
28 июня, 08:30
Союз автостраховщиков запустил новую информационную систему по ОСАГО
"По легковым автомобилям юридических лиц тариф расширяется в две стороны на 20%, по такси — на 30% и вверх и вниз, грузовые автомобили как с ограничением до 16 тонн, так и свыше 16 тонн — также на 20% и вверх и вниз. Автобусы, трамваи и троллейбусы практически без изменений— будет небольшое изменение границы вниз, то есть мы на пять процентов понизим минимальную базовую ставку по тарифу", — уточнил Чистюхин.
Изменения позволят применять пониженный тариф к ответственным водителям, а более высокий — к тем, кто ведет себя на дорогах не так аккуратно и нарушает правила. "Мы как раз протестируем индивидуализацию тарифа и позволим страховым компаниям более точно отражать те риски, которые есть у разных групп автомобилистов", — добавил он.
Новые правила должны вступить в силу 24 августа — вместе с поправками в закон об ОСАГО по индивидуализации тарифов.
Оформление полиса ОСАГО
26 мая, 12:40
Страховщики перечислили нарушения ПДД, которые повлияют на цену ОСАГО
292715106
Обсудить 12
ОСАГОВладимир ЧистюхинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
Популярные комментарии
Спасибо. Обнулились......
6 июля, 14:43
Егор Панкратов
1350005
Опять снижение цены, скоро совсем бесплатно станет...
6 июля, 14:43
Xander1982 Рубцов
0120101
Рекомендуем
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit у берегов Дании
Дания разрешила продолжить строительство "Северного потока — 2"
Композитор и дирижер Эннио Морриконе
Морриконе написал некролог о самом себе
Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян
Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены
Дорога в окрестностях Судака
Под Крымом действует гигантская опреснительная установка
Здание правительства Украины в Киеве
Украина успешно борется против гегемонии Запада. И помогает России
Посетительница в отделении Пенсионного фонда России
Минтруд назвал регионы, где получают самые высокие пенсии
Обнародована переписка аспирантки Ещенко и историка Соколова. Кадры из суда в Петербурге
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Корабль ВМС США Gabrielle Giffords
ВМС США "потеряли" стелс-ракету, сообщили СМИ
Люди возле электронного табло с курсом валют в Москве
Курс евро впервые с начала мая поднялся выше 81 рубля
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Трамп объявил последнюю битву за Америку. Почему у него не получится
Ирина Пекарская до пожара
Пострадавшая в "Хромой лошади" умерла после 11 лет в больнице
Светлана Прокопьева
Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
В Приморье началось строительство самого мощного в мире атомного ледокола
Вид на город Севастополь
Главком украинских ВМС захотел вернуться в Севастополь
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Посольство России возмутили новые британские санкции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:37Экс-посол США в РФ Хантсман проиграл праймериз на выборах губернатора Юты
02:31У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6
02:22"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
02:20Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
00:31Счетная палата проверит дополнительные выплаты медикам из-за COVID-19
Лента новостейМолния