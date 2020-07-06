Мурашко назначил главного внештатного специалиста по инфекциям

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения России назначил нового главного внештатного специалиста по инфекционным болезням, им стал заместитель директора по научной работе и инновационному развитию Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава, доктор медицинских наук Владимир Чуланов, сообщила пресс-служба министерства.
"Заместитель директора по научной работе и инновационному развитию Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, доктор медицинских наук Владимир Чуланов назначен главным внештатным специалистом по инфекционным болезням министерства здравоохранения России. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Михаил Мурашко", - говорится в сообщении.
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Чуланов с первых дней борьбы с пандемией коронавирусной инфекции возглавляет рабочую группу по разработке временных методических рекомендаций для врачей по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, уточнили в пресс-службе.
Ранее должность главного инфекциониста Минздрава занимала Елена Малинникова.
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