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Мурашко назначил главного внештатного специалиста по инфекциям
Министр здравоохранения России назначил нового главного внештатного специалиста по инфекционным болезням, им стал заместитель директора по научной работе и... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:35
владимир чуланов
елена малинникова
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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РИА Новости
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владимир чуланов, елена малинникова, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Мурашко назначил главного внештатного специалиста по инфекциям

14:35 06.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения России назначил нового главного внештатного специалиста по инфекционным болезням, им стал заместитель директора по научной работе и инновационному развитию Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава, доктор медицинских наук Владимир Чуланов, сообщила пресс-служба министерства.
"Заместитель директора по научной работе и инновационному развитию Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, доктор медицинских наук Владимир Чуланов назначен главным внештатным специалистом по инфекционным болезням министерства здравоохранения России. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Михаил Мурашко", - говорится в сообщении.
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Чуланов с первых дней борьбы с пандемией коронавирусной инфекции возглавляет рабочую группу по разработке временных методических рекомендаций для врачей по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, уточнили в пресс-службе.
Ранее должность главного инфекциониста Минздрава занимала Елена Малинникова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Владимир ЧулановЕлена МалинниковаМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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