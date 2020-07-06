https://ria.ru/20200706/1573956630.html
"Аэрофлот" планирует восстановить перевозки на 50% в 2020 году
"Аэрофлот" планирует восстановить перевозки на 50%, перевезти в 2020 году около 30 миллионов пассажиров, заявил глава компании Виталий Савельев на встрече с... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:33
2020-07-06T14:33
россия
аэрофлот
владимир путин
экономика
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https://ria.ru/20200706/1573955486.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569275887_0:160:3073:1888_1400x0_80_0_0_b0d1a286599abd2b1a48763b80974ec3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, аэрофлот, владимир путин, экономика