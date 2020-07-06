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"Аэрофлот" планирует восстановить перевозки на 50% в 2020 году
"Аэрофлот" планирует восстановить перевозки на 50%, перевезти в 2020 году около 30 миллионов пассажиров, заявил глава компании Виталий Савельев на встрече с... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:33
россия
аэрофлот
владимир путин
экономика
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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60
россия, аэрофлот, владимир путин, экономика

"Аэрофлот" планирует восстановить перевозки на 50% в 2020 году

14:33 06.07.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет
Самолет
© РИА Новости / Антон Денисов
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Самолет. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" планирует восстановить перевозки на 50%, перевезти в 2020 году около 30 миллионов пассажиров, заявил глава компании Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы предполагаем, что сможем восстановиться на 50 процентов, то есть около 30 миллионов пассажиров мы сможем перевезти в этом году", - сказал Савельев.
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РоссияАэрофлотВладимир ПутинЭкономика
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