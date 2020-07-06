Пожар на торговом судне в южной части Ирана потушили

ТЕГЕРАН, 6 июл – РИА Новости. Пожарным удалось потушить возгорание на грузовом судне в южной части Пожарным удалось потушить возгорание на грузовом судне в южной части Ирана , сообщил представитель управления портов и морского судоходства провинции Бушер Ходжат Хосрави.

Ранее сообщалось, что грузовое торговое судно загорелось в понедельник в провинции Бушер.

"Согласно полученному отчету, пожар на торговом грузовом судне в порту Мохаммад Амери был потушен", - сказал Хосрави, чьи слова были опубликованы пресс-службой управления.