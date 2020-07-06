https://ria.ru/20200706/1573956350.html
Пожар на торговом судне в южной части Ирана потушили
Пожарным удалось потушить возгорание на грузовом судне в южной части Ирана, сообщил представитель управления портов и морского судоходства провинции Бушер... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:28
2020-07-06T14:28
бушер
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
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бушер, иран, в мире
ТЕГЕРАН, 6 июл – РИА Новости.
Пожарным удалось потушить возгорание на грузовом судне в южной части Ирана
, сообщил представитель управления портов и морского судоходства провинции Бушер
Ходжат Хосрави.
Ранее сообщалось, что грузовое торговое судно загорелось в понедельник в провинции Бушер.
"Согласно полученному отчету, пожар на торговом грузовом судне в порту Мохаммад Амери был потушен", - сказал Хосрави, чьи слова были опубликованы пресс-службой управления.
По его словам, на локализацию и тушение пожара ушло порядка четырех часов, жертв результате происшествия нет. Причины, как и степень причиненного ущерба, в данный момент выясняются.