Госдума попросила "Аэрофлот" вывезти из Шанхая домашних животных россиян

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды в понедельник направит запрос в "Аэрофлот" в связи с тем, что в Китае домашних животных отказались взять на вывозной рейс в РФ, сообщил РИА Новости глава думского комитета Владимир Бурматов.
Ранее пользователь Instagram Елизавета Иванова сообщила в соцсети о том, что ее пес остался в Шанхае, так как на вывозной рейс в Россию авиакомпания брать животное отказалась. По ее словам, всех животных пассажиров обещали вывезти следующим рейсом, однако позже сообщили, что таких договоренностей нет.
"На (главу "Аэрофлота" Виталия) Савельева делаем запрос с просьбой эвакуировать всех этих животных застрявших, которых они не могут увезти. Сейчас будем направлять ему запрос буквально в течение часа", - сказал Бурматов.
По его словам, ещё один запрос будет направлен в прокуратуру с просьбой проверить законность в отказе в перевозке животных, на которых были приобретены билеты.
Комитет ГД уже неоднократно писал обращения в авиакомпанию и Генпрокуратуру после случаев с гибелью или травмами животных при транспортировке. В одном из ответов ГП сообщила, что аэропорт "Шереметьево" изменил технологию обработки багажа пассажиров с животными после гибели двух кошек на борту самолета из Нью-Йорка в Москву. При этом одного сотрудника аэропорта, причастного к смерти животных, уволили, других наказали.