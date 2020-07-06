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Госдума попросила "Аэрофлот" вывезти из Шанхая домашних животных россиян
Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды в понедельник направит запрос в "Аэрофлот" в связи с тем, что в Китае домашних животных отказались взять... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:11
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туризм, новости - туризм, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, госдума рф, генеральная прокуратура рф, владимир бурматов, виталий савельев, москва, китай, шереметьево (аэропорт), шанхай, общество

Госдума попросила "Аэрофлот" вывезти из Шанхая домашних животных россиян

14:28 06.07.2020 (обновлено: 15:11 06.07.2020)
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© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкПассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании "Аэрофлот"
Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Андрей Станавов
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Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды в понедельник направит запрос в "Аэрофлот" в связи с тем, что в Китае домашних животных отказались взять на вывозной рейс в РФ, сообщил РИА Новости глава думского комитета Владимир Бурматов.
Ранее пользователь Instagram Елизавета Иванова сообщила в соцсети о том, что ее пес остался в Шанхае, так как на вывозной рейс в Россию авиакомпания брать животное отказалась. По ее словам, всех животных пассажиров обещали вывезти следующим рейсом, однако позже сообщили, что таких договоренностей нет.
Пассажирский самолет
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"На (главу "Аэрофлота" Виталия) Савельева делаем запрос с просьбой эвакуировать всех этих животных застрявших, которых они не могут увезти. Сейчас будем направлять ему запрос буквально в течение часа", - сказал Бурматов.
По его словам, ещё один запрос будет направлен в прокуратуру с просьбой проверить законность в отказе в перевозке животных, на которых были приобретены билеты.
Комитет ГД уже неоднократно писал обращения в авиакомпанию и Генпрокуратуру после случаев с гибелью или травмами животных при транспортировке. В одном из ответов ГП сообщила, что аэропорт "Шереметьево" изменил технологию обработки багажа пассажиров с животными после гибели двух кошек на борту самолета из Нью-Йорка в Москву. При этом одного сотрудника аэропорта, причастного к смерти животных, уволили, других наказали.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаГосдума РФГенеральная прокуратура РФВладимир БурматовВиталий СавельевМоскваКитайШереметьево (аэропорт)ШанхайОбщество
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