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Из ТЦ в Ереване эвакуировали более 300 человек из-за сообщения о бомбе
Более 300 человек эвакуированы в понедельник из крупного торгового центра Megamall Armenia в Ереване после сообщения о заложенной там бомбе, сообщили в... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:27
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ереван, в мире

Из ТЦ в Ереване эвакуировали более 300 человек из-за сообщения о бомбе

14:26 06.07.2020 (обновлено: 14:27 06.07.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов в защитной маске в Ереване
Сотрудник правоохранительных органов в защитной маске в Ереване
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Сотрудник правоохранительных органов в защитной маске в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 6 июл – РИА Новости. Более 300 человек эвакуированы в понедельник из крупного торгового центра Megamall Armenia в Ереване после сообщения о заложенной там бомбе, сообщили в пресс-службе МЧС страны.
"Шестого июля на пульт дежурного национального центра кризисного управления поступило сообщение о том, что на первом и втором этажах Megamall Armenia заложены бомбы… Эвакуированы 350 человек", - говорится на сайте ведомства.
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МЧС отмечает, что на место выехали отряд пожарных, группы спасателей, кинологов и психологов центра по осуществлению спасательных работ особого назначения.
"Поиском взрывных устройств занимаются сотрудники МЧС и полиции", - заявили в пресс-службе.
Как подчеркнули в ведомстве, максимальная санкция статьи "ложное сообщение об акте терроризма" предусматривает до трех лет лишения свободы.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЕреванВ мире
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