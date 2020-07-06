https://ria.ru/20200706/1573956163.html
Из ТЦ в Ереване эвакуировали более 300 человек из-за сообщения о бомбе
Более 300 человек эвакуированы в понедельник из крупного торгового центра Megamall Armenia в Ереване после сообщения о заложенной там бомбе, сообщили в... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:26
2020-07-06T14:27
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ереван
в мире
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https://ria.ru/20200630/1573703129.html
ереван
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ереван, в мире
ЕРЕВАН, 6 июл – РИА Новости.
Более 300 человек эвакуированы в понедельник из крупного торгового центра Megamall Armenia в Ереване
после сообщения о заложенной там бомбе, сообщили в пресс-службе МЧС
страны.
"Шестого июля на пульт дежурного национального центра кризисного управления поступило сообщение о том, что на первом и втором этажах Megamall Armenia заложены бомбы… Эвакуированы 350 человек", - говорится на сайте ведомства.
МЧС отмечает, что на место выехали отряд пожарных, группы спасателей, кинологов и психологов центра по осуществлению спасательных работ особого назначения.
"Поиском взрывных устройств занимаются сотрудники МЧС и полиции", - заявили в пресс-службе.
Как подчеркнули в ведомстве, максимальная санкция статьи "ложное сообщение об акте терроризма" предусматривает до трех лет лишения свободы.