Из ТЦ в Ереване эвакуировали более 300 человек из-за сообщения о бомбе

Сотрудник правоохранительных органов в защитной маске в Ереване. Архивное фото

Сотрудник правоохранительных органов в защитной маске в Ереване

ЕРЕВАН, 6 июл – РИА Новости. Более 300 человек эвакуированы в понедельник из крупного торгового центра Megamall Armenia в Более 300 человек эвакуированы в понедельник из крупного торгового центра Megamall Armenia в Ереване после сообщения о заложенной там бомбе, сообщили в пресс-службе МЧС страны.

"Шестого июля на пульт дежурного национального центра кризисного управления поступило сообщение о том, что на первом и втором этажах Megamall Armenia заложены бомбы… Эвакуированы 350 человек", - говорится на сайте ведомства.

МЧС отмечает, что на место выехали отряд пожарных, группы спасателей, кинологов и психологов центра по осуществлению спасательных работ особого назначения.

"Поиском взрывных устройств занимаются сотрудники МЧС и полиции", - заявили в пресс-службе.