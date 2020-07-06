В Калининграде полиция предотвратила нелегальные ночные гонки

КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. Полицейские предотвратили нелегальные ночные гонки стритрейсеров у стадиона "Калининград" и проверили 62 автомобиля, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Полицейские предотвратили нелегальные ночные гонки стритрейсеров у стадиона "Калининград" и проверили 62 автомобиля, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Калининградской области

В воскресенье ночью сотрудники полиции обнаружили массовое скопление автомобилей возле стадиона "Калининград" и выяснили, что водители планировали устроить на острове Октябрьский нелегальные ночные гонки.

"Незамедлительно на место выехали патрули ГИБДД, усиленные оперативными сотрудниками и бойцами спецназа "Гром", которые предотвратили незаконное и опасное мероприятие. Полицейские проверили 62 автомобиля. Более чем у трети автолюбителей были выявлены нарушения, самым распространенным из которых оказалось отсутствие у водителей полисов автогражданской ответственности", - рассказали в полиции.