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В Калининграде полиция предотвратила нелегальные ночные гонки
Полицейские предотвратили нелегальные ночные гонки стритрейсеров у стадиона "Калининград" и проверили 62 автомобиля, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:25
калининградская область
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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калининградская область, происшествия

В Калининграде полиция предотвратила нелегальные ночные гонки

14:25 06.07.2020
1006
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. Полицейские предотвратили нелегальные ночные гонки стритрейсеров у стадиона "Калининград" и проверили 62 автомобиля, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
В воскресенье ночью сотрудники полиции обнаружили массовое скопление автомобилей возле стадиона "Калининград" и выяснили, что водители планировали устроить на острове Октябрьский нелегальные ночные гонки.
"Незамедлительно на место выехали патрули ГИБДД, усиленные оперативными сотрудниками и бойцами спецназа "Гром", которые предотвратили незаконное и опасное мероприятие. Полицейские проверили 62 автомобиля. Более чем у трети автолюбителей были выявлены нарушения, самым распространенным из которых оказалось отсутствие у водителей полисов автогражданской ответственности", - рассказали в полиции.
Как отметили в пресс-службе, на нарушителей было составлено 13 протоколов по статье административного кодекса о несоблюдение требований об обязательном страховании. Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили четверых неплательщиков штрафов за нарушения ПДД, привлекли к ответственности троих автомобилистов за тонировку стекол, а также обнаружили неисправные транспортные средства, эксплуатация которых запрещена.
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