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В Узбекистане умерли сиамские близнецы
Сросшиеся в одно тело сиамские близнецы, родившиеся в Самарканде в конце июня, в понедельник скончались в местной больнице, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:24
здоровье - общество
самарканд
узбекистан
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здоровье - общество, самарканд, узбекистан, в мире

В Узбекистане умерли сиамские близнецы

14:24 06.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТАШКЕНТ, 6 июл – РИА Новости. Сросшиеся в одно тело сиамские близнецы, родившиеся в Самарканде в конце июня, в понедельник скончались в местной больнице, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Узбекистана.
Сиамские близнецы женского пола дицефального типа (две головы, одно туловище) появились на свет 27 июня, их вес составлял 4,6 килограмма, рост - 48 сантиметров. Как показали результаты обследования, "двухголовый младенец" оказался соединенным на уровне пятого параллельного позвоночного столба. Он имел два желчных пузыря, остальные органы использовались близнецами совместно. После рождения из-за врожденной дыхательной и сердечной недостаточности близнецы были переведены в областной детский многопрофильный медицинский центр.
"Несмотря на усилия врачей, в 7.50 (5.50 мск) скончалась первая девочка, а в 10.50 (8.50) – вторая", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
По данным местного издания "Самаркандский вестник", патология в развитии плода была выявлена на УЗИ в первом триместре беременности, однако мать сиамских близнецов и ее родные приняли решение сохранить плод. Позднее свекор роженицы заявил в СМИ, что допустил ошибку, не заставив невестку отказаться от родов. По словам мужчины, все надеялись, что судьба подарит им здоровых детей.
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Здоровье - ОбществоСамаркандУзбекистанВ мире
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