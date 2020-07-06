https://ria.ru/20200706/1573956043.html
В Узбекистане умерли сиамские близнецы
Сросшиеся в одно тело сиамские близнецы, родившиеся в Самарканде в конце июня, в понедельник скончались в местной больнице, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:24
2020-07-06T14:24
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здоровье - общество, самарканд, узбекистан, в мире
ТАШКЕНТ, 6 июл – РИА Новости.
Сросшиеся в одно тело сиамские близнецы, родившиеся в Самарканде
в конце июня, в понедельник скончались в местной больнице, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Узбекистана
.
Сиамские близнецы женского пола дицефального типа (две головы, одно туловище) появились на свет 27 июня, их вес составлял 4,6 килограмма, рост - 48 сантиметров. Как показали результаты обследования, "двухголовый младенец" оказался соединенным на уровне пятого параллельного позвоночного столба. Он имел два желчных пузыря, остальные органы использовались близнецами совместно. После рождения из-за врожденной дыхательной и сердечной недостаточности близнецы были переведены в областной детский многопрофильный медицинский центр.
"Несмотря на усилия врачей, в 7.50 (5.50 мск) скончалась первая девочка, а в 10.50 (8.50) – вторая", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
По данным местного издания "Самаркандский вестник", патология в развитии плода была выявлена на УЗИ в первом триместре беременности, однако мать сиамских близнецов и ее родные приняли решение сохранить плод. Позднее свекор роженицы заявил в СМИ, что допустил ошибку, не заставив невестку отказаться от родов. По словам мужчины, все надеялись, что судьба подарит им здоровых детей.
По оценке медиков, к появлению сиамских близнецов могли привести генные мутации, случай появления сиамских близнецов дицефального типа встречается очень редко - один на 200 тысяч новорожденных.