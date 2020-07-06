Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200706/1573956017.html
Комитет Госдумы попросит МЧС рассказать депутатам о ситуации с пожарами
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции предложит руководству МЧС на одном из заседаний комитета рассказать о проблеме лесных пожаров в РФ,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:24
россия
василий пискарев
госдума рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573140042_0:143:3326:2014_1400x0_80_0_0_cea7ef8eb0e0e27588b9952ac000e4ac.jpg
https://ria.ru/20200706/1573927565.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573140042_0:143:3326:2014_1400x0_80_0_0_cea7ef8eb0e0e27588b9952ac000e4ac.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573140042_138:0:2869:2048_1400x0_80_0_0_5c83b0ba90e45c9da352e6cb19166d69.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573140042_479:0:2527:2048_1400x0_80_0_0_d36acf4b938c98480e0b7ec2e845737d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, василий пискарев, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

Комитет Госдумы попросит МЧС рассказать депутатам о ситуации с пожарами

14:24 06.07.2020
108
© РИА Новости / Дмитрий Ворошилов / Перейти в фотобанкЛесной пожар в районе поселка Эссо Быстринского района Камчатского края
Лесной пожар в районе поселка Эссо Быстринского района Камчатского края
© РИА Новости / Дмитрий Ворошилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции предложит руководству МЧС на одном из заседаний комитета рассказать о проблеме лесных пожаров в РФ, чтобы законодатели могли быстро урегулировать эти вопросы, сообщил глава комитета Василий Пискарев.
В ходе совещания с главой МЧС республики Мордовия Пискарев отметил, что ситуация с лесными пожарами в целом по всей стране неспокойная, важно провести все необходимые профилактические мероприятия, чтобы не допустить инцидентов в будущем.
Лесной пожар
Вчера, 01:27
В России за сутки потушили 80 природных пожаров
"Мы проблему лесных пожаров намерены обсудить шире, не только в республике (Мордовия), но и в целом по стране. Я сегодня буду общаться с руководством МЧС с тем, чтобы на комитете по безопасности руководство МЧС рассказало о проблемах, которые на сегодня имеют место быть, с тем, чтобы мы могли вовремя увидеть их и ликвидировать", - сказал депутат.
100000
Обсудить 0
РоссияВасилий ПискаревГосдума РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
Рекомендуем
Юрий Трутнев
Трутнев предложил разработать новые меры поддержки в ДФО
Сотрудник правоохранительных органов в защитной маске в Ереване
Из ТЦ в Ереване эвакуировали более 300 человек из-за сообщения о бомбе
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Калининграде полиция предотвратила нелегальные ночные гонки
Виктор Янукович
Суд отложил слушание по апелляции на заочный арест Януковича
Медицинская сестра в больничной палате
В Узбекистане умерли сиамские близнецы
Депутат Госдумы РФ Александр Шерин
В Госдуме оценили слова командующего ВМС Украины о боях против России
VI Санкт-Петербургский международный культурный форум
Определена главная тема Петербургского культурного форума
Наручники
Жителя Калужской области будут судить за убийство ветерана
Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании Аэрофлот
Госдума попросила "Аэрофлот" вывезти из Шанхая домашних животных россиян
Конституция Российской Федерации
Юрист прокомментировала поправку о неприкосновенности экс-президента
Самолет
"Аэрофлот" планирует восстановить перевозки на 50% в 2020 году
Зал судебных заседаний
Бывшего полицейского будут судить за фальсификацию дела о наркотиках
Стюардесса в бизнес-классе самолета Airbus A350-900
"Аэрофлот" сохраняет шахматную рассадку из-за низкой загрузки
Шахта Заречная
Шахтерам в Кузбассе погасили 45 миллионов рублей долга по зарплате
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу генеральным директором Аэрофлота Виталием Савельевым
"Аэрофлот" хочет восстановить позиции по транзитным перевозкам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:37Экс-посол США в РФ Хантсман проиграл праймериз на выборах губернатора Юты
02:31У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6
02:22"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
02:20Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
00:31Счетная палата проверит дополнительные выплаты медикам из-за COVID-19
Лента новостейМолния