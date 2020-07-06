Комитет Госдумы попросит МЧС рассказать депутатам о ситуации с пожарами

В ходе совещания с главой МЧС республики Мордовия Пискарев отметил, что ситуация с лесными пожарами в целом по всей стране неспокойная, важно провести все необходимые профилактические мероприятия, чтобы не допустить инцидентов в будущем.

"Мы проблему лесных пожаров намерены обсудить шире, не только в республике (Мордовия), но и в целом по стране. Я сегодня буду общаться с руководством МЧС с тем, чтобы на комитете по безопасности руководство МЧС рассказало о проблемах, которые на сегодня имеют место быть, с тем, чтобы мы могли вовремя увидеть их и ликвидировать", - сказал депутат.