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Юрист прокомментировала поправку о неприкосновенности экс-президента
Закрепление в новой редакции конституции неприкосновенности для бывшего президента де-факто ничего не меняет для Дмитрия Медведева, он ею пользуется по указу... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:20
россия
конституция рф
дмитрий медведев
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РИА Новости
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россия, конституция рф, дмитрий медведев

Юрист прокомментировала поправку о неприкосновенности экс-президента

14:20 06.07.2020
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© РИА Новости / Николай ХижнякКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Николай Хижняк
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Закрепление в новой редакции конституции неприкосновенности для бывшего президента де-факто ничего не меняет для Дмитрия Медведева, он ею пользуется по указу 20-летней давности, сообщила РИА Новости гендиректор ЮК "Юрист" Асия Мухамедшина.
"Согласно указу "О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи", подписанному в 1999 году, экс-президента не могли привлечь к ответственности за деяния, совершенные во время пребывания на посту главы государства", - отметила она.
Юрист пояснила, что теперь Россия де-факто живет согласно новой редакции конституции и формально с принятием поправок ничего не изменилось.
"Данные поправки в этой части призваны к повышению уровня гарантий руководству страны, потому что новые руководители зачастую пересматривают деятельность предшественников", - сказала Мухамедшина.
Дмитрий Медведев
Вчера, 13:26Голосование по поправкам в Конституцию
Медведев призвал продолжать разъяснительную работу по поправкам
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Обсудить 3
РоссияКонституция РФДмитрий Медведев
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