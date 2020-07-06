Юрист прокомментировала поправку о неприкосновенности экс-президента

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Закрепление в новой редакции конституции неприкосновенности для бывшего президента де-факто ничего не меняет для Дмитрия Медведева, он ею пользуется по указу 20-летней давности, сообщила РИА Новости гендиректор ЮК "Юрист" Асия Мухамедшина.
"Согласно указу "О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи", подписанному в 1999 году, экс-президента не могли привлечь к ответственности за деяния, совершенные во время пребывания на посту главы государства", - отметила она.
Юрист пояснила, что теперь Россия де-факто живет согласно новой редакции конституции и формально с принятием поправок ничего не изменилось.
"Данные поправки в этой части призваны к повышению уровня гарантий руководству страны, потому что новые руководители зачастую пересматривают деятельность предшественников", - сказала Мухамедшина.