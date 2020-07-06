Жителя Калужской области будут судить за убийство ветерана

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Житель Житель Калужской области предстанет перед судом за убийство 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, мужчина также обвиняется в других преступлениях, сообщается на сайте СК РФ.

В августе 2019 года сообщалось, что жителя Калужской области задержали по подозрению в избиении до смерти ветерана, тело которого нашли в квартире в Малоярославце . Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области, подозреваемый пытался скрыться на железнодорожном вокзале, где его и задержали.

"Следственными органами СК РФ по Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего неработающего жителя Малоярославца. Он обвиняется в совершении преступлений... мошенничество - два эпизода,.. кража - два эпизода,.. убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем,.. разбой,.. уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в августе 2019 года обвиняемый пришел в квартиру знакомого 92-летнего ветерана и попросил у него деньги в долг. Ветеран дал мужчине 400 рублей, однако тот посчитал сумму недостаточной и напал на пожилого мужчину, нанеся ему более 40 ударов по голове и различным частям тела руками и деревянной тростью. От полученных травм ветеран скончался. После этого обвиняемый похитил из квартиры погибшего 50 тысяч рублей и скрылся с места преступления.

"Тело ветерана обнаружено 20 августа 2019 года его сыном. Личность и место нахождения злоумышленника были установлены сотрудниками полиции по горячим следам, спустя четыре дня мужчина был задержан", - добавляется в сообщении.

По данным СК, этот же мужчина обманул двух местных жительниц, взяв у них аванс за установку пластиковых окон и не выполнив работы. Помимо этого, мужчину обвиняют в краже мобильного телефона из мастерской, а также газового водонагреватели и секционных батарей из квартиры местного жителя.