Определена главная тема Петербургского культурного форума

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Главная тема IX Санкт-Петербургского международного культурного форума обозначена как "Культура цивилизации – цивилизация культуры", она подчеркивает ведущую роль культуры в цивилизации и развитии человечества, сообщает пресс-служба форума.

"Определена главная тема IX Санкт-Петербургского международного культурного форума: "Культура цивилизации — цивилизация культуры"… Основная тема форума выбрана с учетом признания ведущей роли культуры в развитии всего человечества", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, цивилизация неразрывно связана с культурой, а в период пандемии именно культура дала людям поддержку, надежду и уверенность в будущем.

В этом году Франция Азербайджан посетят форум в почетном статусе "Страна-гость", специальным гостем станет Германия - это знаковое событие в рамках Года Германии в России, добавили в пресс-службе.