https://ria.ru/20200706/1573955595.html
Определена главная тема Петербургского культурного форума
Главная тема IX Санкт-Петербургского международного культурного форума обозначена как "Культура цивилизации – цивилизация культуры", она подчеркивает ведущую... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:18
2020-07-06T14:18
культура
россия
ольга любимова
санкт-петербургский международный культурный форум
зельфира трегулова
владимир толстой
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ольга любимова, санкт-петербургский международный культурный форум, зельфира трегулова, владимир толстой
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Главная тема IX Санкт-Петербургского международного культурного форума обозначена как "Культура цивилизации – цивилизация культуры", она подчеркивает ведущую роль культуры в цивилизации и развитии человечества, сообщает пресс-служба форума.
"Определена главная тема IX Санкт-Петербургского международного культурного форума: "Культура цивилизации — цивилизация культуры"… Основная тема форума выбрана с учетом признания ведущей роли культуры в развитии всего человечества", - говорится в сообщении.
Как добавили в пресс-службе, цивилизация неразрывно связана с культурой, а в период пандемии именно культура дала людям поддержку, надежду и уверенность в будущем.
В этом году Франция
и Азербайджан
посетят форум в почетном статусе "Страна-гость", специальным гостем станет Германия
- это знаковое событие в рамках Года Германии в России, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Петербургский международный культурный форум, запланированный на 12-14 ноября, может пройти в очной форме, рассматриваются также возможные цифровые форматы участия. В состав оргкомитета форума вошли министр культуры РФ Ольга Любимова
, советник президента РФ Владимир Толстой
, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
и другие.