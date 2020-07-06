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Определена главная тема Петербургского культурного форума
Главная тема IX Санкт-Петербургского международного культурного форума обозначена как "Культура цивилизации – цивилизация культуры", она подчеркивает ведущую... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:18
культура
россия
ольга любимова
санкт-петербургский международный культурный форум
зельфира трегулова
владимир толстой
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, ольга любимова, санкт-петербургский международный культурный форум, зельфира трегулова, владимир толстой

Определена главная тема Петербургского культурного форума

14:18 06.07.2020
132
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкVI Санкт-Петербургский международный культурный форум
VI Санкт-Петербургский международный культурный форум
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Главная тема IX Санкт-Петербургского международного культурного форума обозначена как "Культура цивилизации – цивилизация культуры", она подчеркивает ведущую роль культуры в цивилизации и развитии человечества, сообщает пресс-служба форума.
"Определена главная тема IX Санкт-Петербургского международного культурного форума: "Культура цивилизации — цивилизация культуры"… Основная тема форума выбрана с учетом признания ведущей роли культуры в развитии всего человечества", - говорится в сообщении.
Как добавили в пресс-службе, цивилизация неразрывно связана с культурой, а в период пандемии именно культура дала людям поддержку, надежду и уверенность в будущем.
В этом году Франция и Азербайджан посетят форум в почетном статусе "Страна-гость", специальным гостем станет Германия - это знаковое событие в рамках Года Германии в России, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Петербургский международный культурный форум, запланированный на 12-14 ноября, может пройти в очной форме, рассматриваются также возможные цифровые форматы участия. В состав оргкомитета форума вошли министр культуры РФ Ольга Любимова, советник президента РФ Владимир Толстой, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и другие.
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КультураРоссияОльга ЛюбимоваСанкт-Петербургский Международный культурный форумЗельфира ТрегуловаВладимир Толстой
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