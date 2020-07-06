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"Аэрофлот" сохраняет шахматную рассадку из-за низкой загрузки
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" из-за невысокой загрузки сохраняет шахматную рассадку, но принципиально считает, что риск заражения на борту очень РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:42
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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"Аэрофлот" сохраняет шахматную рассадку из-за низкой загрузки

14:17 06.07.2020 (обновлено: 14:42 06.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтюардесса в бизнес-классе самолета Airbus A350-900
Стюардесса в бизнес-классе самолета Airbus A350-900
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" из-за невысокой загрузки сохраняет шахматную рассадку, но принципиально считает, что риск заражения на борту очень низкий, сообщил генеральный директор перевозчика Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"На борту, хочу сказать, что сейчас ввиду слабой загрузки, до 50 процентов, конечно, мы делаем шахматную рассадку, потому что есть такая возможность. Но принципиально мы считаем, что на борту риск заражения очень низкий", - сказал Савельев.
Обязательных требования о шахматной рассадке в самолетах российских авиакомпаний нет.
"Мы договорились с Роспотребнадзором... что на борту будут маски, будут перчатки... Но рассадки не будет шахматной, будет нормальная рассадка, иначе просто не взлететь, экономика не будет работать, будет работать против нас", - сообщил Савельев.
В первой версии методических указаний по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений, которая почти сразу была удалена с сайта Росавиации, отмечалось, что посадка пассажиров на борту будет производиться с соблюдением необходимой дистанции: при расстановке кресел по три в ряд не занимается среднее кресло, при расстановке по два в ряд – в шахматном порядке. В новой версии документа этого пункта нет.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмЕвгений ДитрихФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАэрофлотФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Виталий СавельевВладимир ПутинОбщество
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