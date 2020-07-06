"Аэрофлот" сохраняет шахматную рассадку из-за низкой загрузки

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" из-за невысокой загрузки сохраняет шахматную рассадку, но принципиально считает, что риск заражения на борту очень низкий, сообщил генеральный директор перевозчика Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"На борту, хочу сказать, что сейчас ввиду слабой загрузки, до 50 процентов, конечно, мы делаем шахматную рассадку, потому что есть такая возможность. Но принципиально мы считаем, что на борту риск заражения очень низкий", - сказал Савельев.
Обязательных требования о шахматной рассадке в самолетах российских авиакомпаний нет.
"Мы договорились с Роспотребнадзором... что на борту будут маски, будут перчатки... Но рассадки не будет шахматной, будет нормальная рассадка, иначе просто не взлететь, экономика не будет работать, будет работать против нас", - сообщил Савельев.
В первой версии методических указаний по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений, которая почти сразу была удалена с сайта Росавиации, отмечалось, что посадка пассажиров на борту будет производиться с соблюдением необходимой дистанции: при расстановке кресел по три в ряд не занимается среднее кресло, при расстановке по два в ряд – в шахматном порядке. В новой версии документа этого пункта нет.
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в середине мая заявил, что дистанция при рассадке пассажиров в самолетах приведет к удорожанию билетов и нерентабельности перевозок, использования масок и перчаток будет достаточно. Вместе с тем Роспотребнадзор после этого рекомендовал вдвое сократить число посадочных мест в самолетах в условиях сохраняющихся рисков распространения коронавируса.
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