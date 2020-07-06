"Аэрофлот" сохраняет шахматную рассадку из-за низкой загрузки

"На борту, хочу сказать, что сейчас ввиду слабой загрузки, до 50 процентов, конечно, мы делаем шахматную рассадку, потому что есть такая возможность. Но принципиально мы считаем, что на борту риск заражения очень низкий", - сказал Савельев.