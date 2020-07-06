"Аэрофлот" планирует получить восемь SSJ100 в 2020 году

"Хочу отметить, у нас есть определённые обязательства группы, которые для нас очень важны, и мы хотим их подтвердить лишний раз и сохранить. Прежде всего, это поддержка отечественного авиапрома. Как Вы знаете, в этом году мы собираемся получить 8 машин Sukhoi Superjet", - сказал Савельев.