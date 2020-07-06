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"Аэрофлот" планирует получить восемь SSJ100 в 2020 году
Авиакомпания "Аэрофлот" в 2020 году планирует получить 8 самолётов Sukhoi Superjet 100, а в 2021 году ещё 14, заявил глава компании Виталий Савельев на встрече... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:01
sukhoi superjet 100 (ssj100)
аэрофлот
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
виталий савельев
владимир путин
экономика
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sukhoi superjet 100 (ssj100), аэрофлот, объединенная авиастроительная корпорация (оак), виталий савельев, владимир путин, экономика

"Аэрофлот" планирует получить восемь SSJ100 в 2020 году

14:16 06.07.2020 (обновлено: 15:01 06.07.2020)
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© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
© РИА Новости / Илья Наймушин
Пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100". Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" в 2020 году планирует получить 8 самолётов Sukhoi Superjet 100, а в 2021 году ещё 14, заявил глава компании Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Хочу отметить, у нас есть определённые обязательства группы, которые для нас очень важны, и мы хотим их подтвердить лишний раз и сохранить. Прежде всего, это поддержка отечественного авиапрома. Как Вы знаете, в этом году мы собираемся получить 8 машин Sukhoi Superjet", - сказал Савельев.
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"У нас в парке сейчас 54 машины, и в следующем году мы договорились о поставках 14 машин, это в пределах тех 100 машин, которые мы два года назад в Вашем присутствии подписали - ОАК и группой "Аэрофлот". У нас в "Аэрофлоте" будет 150 воздушных судов Sukhoi Superjet, это очень большое количество, мы будем их эксплуатировать", - продолжил он.
Савельев отметил, что эти суда начинают серьезно прогрессировать в своем техническом состоянии.
"Машина летает уже более шести часов, что очень важно. По проекту, напомню, машина в сутки должна летать 8,2 часа, то есть уже близко, машина начинает показывать хорошие характеристики", - добавил он.
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Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)АэрофлотОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Виталий СавельевВладимир ПутинЭкономика
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