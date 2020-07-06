https://ria.ru/20200706/1573955435.html
"Аэрофлот" планирует получить восемь SSJ100 в 2020 году
Авиакомпания "Аэрофлот" в 2020 году планирует получить 8 самолётов Sukhoi Superjet 100, а в 2021 году ещё 14, заявил глава компании Виталий Савельев на встрече... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:16
2020-07-06T15:01
sukhoi superjet 100 (ssj100)
аэрофлот
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
виталий савельев
владимир путин
экономика
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:235:3224:2048_1400x0_80_0_0_08915bb88689bf35149a8008242a3bbd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
sukhoi superjet 100 (ssj100), аэрофлот, объединенная авиастроительная корпорация (оак), виталий савельев, владимир путин, экономика
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Авиакомпания "Аэрофлот
" в 2020 году планирует получить 8 самолётов Sukhoi Superjet
100, а в 2021 году ещё 14, заявил глава компании Виталий Савельев
на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
.
"Хочу отметить, у нас есть определённые обязательства группы, которые для нас очень важны, и мы хотим их подтвердить лишний раз и сохранить. Прежде всего, это поддержка отечественного авиапрома. Как Вы знаете, в этом году мы собираемся получить 8 машин Sukhoi Superjet", - сказал Савельев.
"У нас в парке сейчас 54 машины, и в следующем году мы договорились о поставках 14 машин, это в пределах тех 100 машин, которые мы два года назад в Вашем присутствии подписали - ОАК
и группой "Аэрофлот". У нас в "Аэрофлоте" будет 150 воздушных судов Sukhoi Superjet, это очень большое количество, мы будем их эксплуатировать", - продолжил он.
Савельев отметил, что эти суда начинают серьезно прогрессировать в своем техническом состоянии.
"Машина летает уже более шести часов, что очень важно. По проекту, напомню, машина в сутки должна летать 8,2 часа, то есть уже близко, машина начинает показывать хорошие характеристики", - добавил он.