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Французская полиция нашла в грузовике из Италии 11 мигрантов
Французская полиция обнаружила в грузовике из Италии 11 мигрантов, передает в понедельник портал francetvinfo. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:16
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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альпы, франция, пакистан, италия, в мире

Французская полиция нашла в грузовике из Италии 11 мигрантов

14:16 06.07.2020
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© Fotolia / joseph_hilfigerПолиция Франции
Полиция Франции
© Fotolia / joseph_hilfiger
ПАРИЖ, 6 июл - РИА Новости. Французская полиция обнаружила в грузовике из Италии 11 мигрантов, передает в понедельник портал francetvinfo.
Нелегальные пассажиры были обнаружены в департаменте Вар на юго-востоке Франции, в регионе Прованс - Альпы - Лазурный берег. Отмечается, что мигранты - мужчины из Ирака, Пакистана и Афганистана - плохо себя чувствовали из-за условий транспортировки.
По информации газеты Figaro, никому из мигрантов не понадобилась госпитализация.
Французские правоохранители продолжают выяснять, каким образом люди оказались в грузовике.
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