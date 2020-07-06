https://ria.ru/20200706/1573955399.html
Французская полиция нашла в грузовике из Италии 11 мигрантов
Французская полиция обнаружила в грузовике из Италии 11 мигрантов, передает в понедельник портал francetvinfo. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:16
2020-07-06T14:16
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https://ria.ru/20200627/1573558511.html
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/101840/89/1018408939_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_03938342fae1a820a545a3f177074435.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
альпы, франция, пакистан, италия, в мире