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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200706/1573955232.html
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1127
Три новых случая COVID-19 за сутки подтверждены в Латвии, общее число выявленных заболевших составило 1127, сообщили на сайте центра по контролю и профилактики... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:14
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, латвия, рига, в мире

В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1127

14:14 06.07.2020
152
© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото
РИГА, 6 июл – РИА Новости. Три новых случая COVID-19 за сутки подтверждены в Латвии, общее число выявленных заболевших составило 1127, сообщили на сайте центра по контролю и профилактики заболеваний.
"Из трех новых случаев COVID-19 два констатированы в Риге, один - в Огрском крае", - отметили в центре.
Как сообщили на сайте, за минувшие сутки сделано 692 теста на COVID-19, в целом с начала пандемии — 158,5 тысячи.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЛатвияРигаВ мире
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