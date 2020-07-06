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Шахтерам в Кузбассе погасили 45 миллионов рублей долга по зарплате
Работникам АО "Разрез "Инской" после вмешательства прокуратуры погасили задолженность по зарплате на сумму более 45 миллионов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:14
кемеровская область
беловский район
общество
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кемеровская область, беловский район, общество

Шахтерам в Кузбассе погасили 45 миллионов рублей долга по зарплате

14:14 06.07.2020
100
© Фото : Угольная компания "Заречная"Шахта Заречная
Шахта Заречная
© Фото : Угольная компания "Заречная"
КЕМЕРОВО, 6 июл - РИА Новости. Работникам АО "Разрез "Инской" после вмешательства прокуратуры погасили задолженность по зарплате на сумму более 45 миллионов рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее сообщалось, что 713 горнякам этого предприятия в январе 2020 года после прокурорской проверки погасили долги по зарплате за 2019 год в размере 34 миллионов 121 тысячи рублей.
Прокуратурой Беловского района проведена проверка исполнения трудового законодательства и выявлены нарушения прав работников на своевременную оплату труда. Отмечается, что в АО "Разрез "Инской" задолженность по зарплате перед 793 работниками за март и апрель превысила 75 миллионов рублей.
В связи с этим прокурор Беловского района возбудил в отношении руководителя и юридического лица административные дела по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права). Также прокурор внес руководителю представление и потребовал устранить нарушения закона.
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По итогам рассмотрения административных дел исполнительному директору назначен штраф в размере 12 тысяч рублей, юридическому лицу – штраф в размере 40 тысяч рублей.
"В результате принятых мер в настоящее время уже погашена задолженность на сумму 45 миллионов 276 тысяч рублей. Дальнейшее погашение задолженности находится на контроле прокуратуры района", – сообщает ведомство.
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Кемеровская областьБеловский районОбщество
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