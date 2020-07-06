Шахтерам в Кузбассе погасили 45 миллионов рублей долга по зарплате

КЕМЕРОВО, 6 июл - РИА Новости. Работникам АО "Разрез "Инской" после вмешательства прокуратуры погасили задолженность по зарплате на сумму более 45 миллионов рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что 713 горнякам этого предприятия в январе 2020 года после прокурорской проверки погасили долги по зарплате за 2019 год в размере 34 миллионов 121 тысячи рублей.

Прокуратурой Беловского района проведена проверка исполнения трудового законодательства и выявлены нарушения прав работников на своевременную оплату труда. Отмечается, что в АО "Разрез "Инской" задолженность по зарплате перед 793 работниками за март и апрель превысила 75 миллионов рублей.

В связи с этим прокурор Беловского района возбудил в отношении руководителя и юридического лица административные дела по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права). Также прокурор внес руководителю представление и потребовал устранить нарушения закона.

По итогам рассмотрения административных дел исполнительному директору назначен штраф в размере 12 тысяч рублей, юридическому лицу – штраф в размере 40 тысяч рублей.