"Аэрофлот" подтвердил покупку самолетов МС-21

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" ждет самолетов МС-21, подтвердил Минпромторгу обязательства по твердому контракту на 50 машин и опциону на 35, заявил глава компании Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"... И мы также являемся основным заказчиком на МС-21. Мы ждем этот самолет, у нас твёрдый контракт на 50 машин и опцион на 35. То есть 85 машин мы также получим в группу. Это наши обязательства, которые мы подтвердили министерству промышленности", - сказал Савельев.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров ранее сообщил, что российская сертификация самолета МС-21 отложена на середину 2021 года, первые поставки планируются в конце 2021 года.
МС-21-300 - ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет "Аэрофлот".