"Аэрофлот" подтвердил покупку самолетов МС-21

"... И мы также являемся основным заказчиком на МС-21. Мы ждем этот самолет, у нас твёрдый контракт на 50 машин и опцион на 35. То есть 85 машин мы также получим в группу. Это наши обязательства, которые мы подтвердили министерству промышленности", - сказал Савельев.