Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200706/1573955105.html
"Аэрофлот" подтвердил покупку самолетов МС-21
"Аэрофлот" ждет самолетов МС-21, подтвердил Минпромторгу обязательства по твердому контракту на 50 машин и опциону на 35, заявил глава компании Виталий Савельев РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:49
мс-21
аэрофлот
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
виталий савельев
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155838/44/1558384434_0:0:3270:1839_1400x0_80_0_0_f9a7a42099c59b26dde1a18fccc0b4e9.jpg
https://ria.ru/20200629/1573636055.html
https://ria.ru/20200706/1573955435.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155838/44/1558384434_0:0:3270:1839_1400x0_80_0_0_f9a7a42099c59b26dde1a18fccc0b4e9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155838/44/1558384434_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_9141c0186f75a9586c70925510622ac0.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155838/44/1558384434_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_f510de687e47a32f105d3c8248ddcd2d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мс-21, аэрофлот, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виталий савельев, владимир путин, экономика

"Аэрофлот" подтвердил покупку самолетов МС-21

14:13 06.07.2020 (обновлено: 15:49 06.07.2020)
1053
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоссийский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 . Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" ждет самолетов МС-21, подтвердил Минпромторгу обязательства по твердому контракту на 50 машин и опциону на 35, заявил глава компании Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"... И мы также являемся основным заказчиком на МС-21. Мы ждем этот самолет, у нас твёрдый контракт на 50 машин и опцион на 35. То есть 85 машин мы также получим в группу. Это наши обязательства, которые мы подтвердили министерству промышленности", - сказал Савельев.
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
29 июня, 16:11
Сертификацию самолета МС-21 отложили на середину 2021 года
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров ранее сообщил, что российская сертификация самолета МС-21 отложена на середину 2021 года, первые поставки планируются в конце 2021 года.
МС-21-300 - ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет "Аэрофлот".
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
Вчера, 14:16
"Аэрофлот" планирует получить восемь SSJ100 в 2020 году
3402003
Обсудить 1
МС-21АэрофлотМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Виталий СавельевВладимир ПутинЭкономика
Рекомендуем
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
"Аэрофлот" планирует получить восемь SSJ100 в 2020 году
Пассажирские самолеты на стоянке в Международном аэропорту Шереметьево
"Аэрофлот" поделился планами по восстановлению международных перевозок
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу генеральным директором Аэрофлота Виталием Савельевым
"Аэрофлот" хочет восстановить позиции по транзитным перевозкам
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
В "Аэрофлоте" назвали сроки восстановления внутренних перевозок
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit у берегов Дании
Дания разрешила продолжить строительство "Северного потока — 2"
Стюардесса в бизнес-классе самолета Airbus A350-900
"Аэрофлот" сохраняет шахматную рассадку из-за низкой загрузки
Конституция Российской Федерации
Юрист прокомментировала поправку о неприкосновенности экс-президента
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу генеральным директором Аэрофлота Виталием Савельевым
Путин находится в постоянном контакте с главой "Аэрофлота"
Танки Т-14 Армата
Россия готовит танк "Армата" к поставкам за рубеж
Нужно стараться сохранять баланс между потреблением информации и совершением тех действий, для которых вы ее собирали
Глава ФАС рассказал, во сколько обошлась отмена роуминга внутри России
Корабль ВМС США Gabrielle Giffords
ВМС США "потеряли" стелс-ракету, сообщили СМИ
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф в Крыму
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
В Германии прокомментировали решение Дании по "Северному потоку — 2"
Строительство газопровода
Строительство "Северного потока — 2" нельзя возобновлять до 3 августа
Депутат Госдумы РФ Александр Шерин
В Госдуме оценили слова командующего ВМС Украины о боях против России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6
02:22"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
02:20Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
00:31Счетная палата проверит дополнительные выплаты медикам из-за COVID-19
00:29США из-за COVID-19 запрещают иностранным студентам онлайн-обучение
Лента новостейМолния