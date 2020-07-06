Экс-полицейского в Ингушетии оштрафовали за покушение на мошенничество

"Следствием и судом установлено, что в 2014 году мужчина, являясь сотрудником полиции, представил в жилищную комиссию МВД республики пакет документов для получения государственного жилищного сертификата, содержащий заведомо ложные сведения о рождении у него несуществующей дочери. На их основании он должен был получить выплаты на 800 тысяч рублей больше полагавшейся суммы", - говорится в сообщении.