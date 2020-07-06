https://ria.ru/20200706/1573955080.html
Экс-полицейского в Ингушетии оштрафовали за покушение на мошенничество
Суд в Ингушетии приговорил к штрафу в 100 тысяч рублей бывшего сотрудника полиции, которого обвиняли в покушении на мошенничество при получении жилищного... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:13
2020-07-06T14:13
следственный комитет россии (ск рф)
республика ингушетия
происшествия
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1
республика ингушетия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), республика ингушетия, происшествия
НАЛЬЧИК, 6 июл – РИА Новости.
Суд в Ингушетии
приговорил к штрафу в 100 тысяч рублей бывшего сотрудника полиции, которого обвиняли в покушении на мошенничество при получении жилищного сертификата, сообщает региональное СУСК РФ.
"Следствием и судом установлено, что в 2014 году мужчина, являясь сотрудником полиции, представил в жилищную комиссию МВД республики пакет документов для получения государственного жилищного сертификата, содержащий заведомо ложные сведения о рождении у него несуществующей дочери. На их основании он должен был получить выплаты на 800 тысяч рублей больше полагавшейся суммы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что преступление было выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ России по Ингушетии.
"Подсудимый признан виновным по статье "Покушение на мошенничество при получении выплат" УК РФ, приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей", - уточняет ведомство.