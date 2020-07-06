https://ria.ru/20200706/1573954933.html
"Аэрофлот" поделился планами по восстановлению международных перевозок
"Аэрофлот" в случае получения разрешений на зарубежные полеты может к концу марта 2021 года достичь уровня 2019 года по международным перевозкам, заявил глава... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:12
2020-07-06T15:41
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
"Аэрофлот
" в случае получения разрешений на зарубежные полеты может к концу марта 2021 года достичь уровня 2019 года по международным перевозкам, заявил глава компании Виталий Савельев
на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
.
"Международные перевозки, если мы приступим, при особом разрешении… Мы можем посмотреть те страны, которые начинают развертывать [перевозки]. На самом деле, компаний, которые начинают летать, уже достаточно много... Мы бы тоже планировали, что если это произойдет, если нам удастся договориться, и мы начнем летать, то реальное восстановление до 80% – к декабрю, и где-то к концу зимнего сезона, а это конец марта следующего года, мы можем достичь уровня 2019 года по именно международным перевозкам", - сказал Савельев.
На данный момент сроки возобновления международных рейсов неизвестны. На прошлой неделе министр транспорта РФ Евгений Дитрих
сообщил, что называть даты возобновления международных полетов пока преждевременно. До этого он отмечал, что полеты за рубеж могут возобновиться в июле после того, как власти убедятся в безопасности авиаперевозок внутри страны.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.