"Аэрофлот" поделился планами по восстановлению международных перевозок

"Международные перевозки, если мы приступим, при особом разрешении… Мы можем посмотреть те страны, которые начинают развертывать [перевозки]. На самом деле, компаний, которые начинают летать, уже достаточно много... Мы бы тоже планировали, что если это произойдет, если нам удастся договориться, и мы начнем летать, то реальное восстановление до 80% – к декабрю, и где-то к концу зимнего сезона, а это конец марта следующего года, мы можем достичь уровня 2019 года по именно международным перевозкам", - сказал Савельев.