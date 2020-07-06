В Курганской области в реке нашли тела трех пропавших детей

"Тела детей извлечены из воды, в настоящее время следствием назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин их смерти. При первичном осмотре следов насильственной смерти не обнаружено", - говорится в сообщении.

По данным СУСК, в рамках расследования возбужденного ранее дела об убийстве двух или более лиц проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего с детьми, также следствием будут выясняться причины и условия, способствовавшие трагедии.