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В Курганской области в реке нашли тела трех пропавших детей
Тела трех пропавших детей нашли в ходе поиска на реке Исеть в Курганской области, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:11
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
шатровский район
курганская область
происшествия
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шатровский район
курганская область
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), шатровский район, курганская область, происшествия

В Курганской области в реке нашли тела трех пропавших детей

14:11 06.07.2020
3711
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Тела трех пропавших детей нашли в ходе поиска на реке Исеть в Курганской области, сообщает региональное управление СК РФ.
Предварительная информация о том, что в реке в Шатровском районе во время купания утонули трое детей 13, 14 и 15 лет, поступила правоохранителям в ночь на 6 июля, в полутора километрах от деревни Ключи на берегу водоема была найдена их одежда. Поиском детей занимались сотрудники СК, полиции, МЧС, а также волонтеры.
"Тела детей извлечены из воды, в настоящее время следствием назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин их смерти. При первичном осмотре следов насильственной смерти не обнаружено", - говорится в сообщении.
По данным СУСК, в рамках расследования возбужденного ранее дела об убийстве двух или более лиц проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего с детьми, также следствием будут выясняться причины и условия, способствовавшие трагедии.
Автомобиль Следственного комитета РФ
3 июля, 07:22
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0002801
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Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Шатровский районКурганская областьПроисшествия
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