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В Сочи появилась сеть отелей "умного туризма"
В городском округе Сириус, который весной был отделен от Адлерского района Сочи, начали работать гостиницы "умного туризма", сообщает пресс-служба администрации РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:47
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РИА Новости
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353
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туризм, отели, новости - туризм, сочи, краснодарский край

В Сочи появилась сеть отелей "умного туризма"

15:47 06.07.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевОлимпийский парк в Имеретинской низменности Адлерского района города Сочи
Олимпийский парк в Имеретинской низменности Адлерского района города Сочи
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В городском округе Сириус, который весной был отделен от Адлерского района Сочи, начали работать гостиницы "умного туризма", сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Отели расположены в Имеретинской низменности рядом с Олимпийским парком. Бренд планирует развивать не только традиционный курортный отдых, но и многочисленные программы "умного туризма": посещение объектов Парка науки и искусств "Сириус", просветительские мероприятия.
Сеть включает в себя два отеля и два крупных гостиничных комплекса – всего 5013 номеров.
По словам министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светланы Балаевой, внедрение международных стандартов обслуживания и гостеприимства будет способствовать развитию доступного и качественного отдыха на территории региона.
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