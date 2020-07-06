В Сочи появилась сеть отелей "умного туризма"

Отели расположены в Имеретинской низменности рядом с Олимпийским парком. Бренд планирует развивать не только традиционный курортный отдых, но и многочисленные программы "умного туризма": посещение объектов Парка науки и искусств "Сириус", просветительские мероприятия.

Сеть включает в себя два отеля и два крупных гостиничных комплекса – всего 5013 номеров.