https://ria.ru/20200706/1573954869.html
В Сочи появилась сеть отелей "умного туризма"
В городском округе Сириус, который весной был отделен от Адлерского района Сочи, начали работать гостиницы "умного туризма", сообщает пресс-служба администрации РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:47
2020-07-06T15:47
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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туризм, отели, новости - туризм, сочи, краснодарский край