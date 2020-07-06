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https://ria.ru/20200706/1573954839.html
Морриконе написал некролог о самом себе
Итальянский композитор Эннио Морриконе, скончавшийся минувшей ночью, написал некролог самому себе, объявил адвокат и друг семьи Джорджо Ассумма. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:20
культура
эннио морриконе
италия
в мире
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РИА Новости
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эннио морриконе, италия, в мире

Морриконе написал некролог о самом себе

14:10 06.07.2020 (обновлено: 17:20 06.07.2020)
15902
© REUTERS / Dylan MartinezКомпозитор и дирижер Эннио Морриконе
Композитор и дирижер Эннио Морриконе
© REUTERS / Dylan Martinez
РИМ, 6 июл — РИА Новости, Александр Логунов. Итальянский композитор Эннио Морриконе, скончавшийся минувшей ночью, написал некролог самому себе, объявил адвокат и друг семьи Джорджо Ассумма.
Текст послания он показал журналистам, которые собрались у римской больницы, где умер композитор.
"Я, Эннио Морриконе, умер. Я объявляю об этом всем друзьям, которые всегда были рядом со мной; но и тех, кто немного далеко, я приветствую с большой любовью".
В некрологе Морриконе объяснил желание провести похороны в приватной форме: "я не хочу беспокоить", и тепло попрощался с родными и близкими.
Композитор Эннио Морриконе
Вчера, 10:25Культура
Названа причина смерти Эннио Морриконе
Своей жене Марии напоследок он вновь выразил "невероятную любовь, которая держала нас вместе".
Морриконе умер минувшей ночью в Риме на 92-м году жизни. Соболезнования выразили итальянские власти, ведущие политики, крупные театры и оркестры.
По данным СМИ, композитор скончался от последствий падения, несколько дней назад он сломал бедро.
Композитор Эннио Морриконе
Вчера, 12:02
Морриконе оставил глубокий след в истории музыки, заявил президент Италии
Морриконе писал музыку для фильмов Пьера Паоло Пазолини, Серджио Леоне, Бернардо Бертолуччи и других итальянских режиссеров.
В Голливуде он работал с Романом Полански, Оливером Стоуном, Брайном де Пальмой, Терренсом Маликом, Квентином Тарантино.
Американская киноакадемия дважды награждала Морриконе премией "Оскар".
На его счету также три "Золотых глобуса" и шесть премий BAFTA.
Эннио Морриконе — последний мелодист и легенда киномузыки
© AP Photo / Boris Grdanoski

Композитор оставил некролог о себе, объявил его адвокат и друг семьи. "Я, Эннио Морриконе, умер. Я объявляю об этом всем друзьям, которые всегда были рядом со мной; но и тех, кто немного далеко, я приветствую с большой любовью", — говорится в тексте.

Итальянский композитор Эннио Морриконе дирижирует в древнем театре в Охриде. 2009 год
1 из 15

Композитор оставил некролог о себе, объявил его адвокат и друг семьи. "Я, Эннио Морриконе, умер. Я объявляю об этом всем друзьям, которые всегда были рядом со мной; но и тех, кто немного далеко, я приветствую с большой любовью", — говорится в тексте.

© AP Photo / Boris Grdanoski
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Эннио Морриконе вырос в семье джазового трубача Марио Морриконе. Когда мальчику исполнилось девять, он поступил в консерваторию в Риме, где проучился в общей сложности 11 лет и получил дипломы по классам трубы, оркестра и композиции.

Композитор Эннио Морриконе
2 из 15

Эннио Морриконе вырос в семье джазового трубача Марио Морриконе. Когда мальчику исполнилось девять, он поступил в консерваторию в Риме, где проучился в общей сложности 11 лет и получил дипломы по классам трубы, оркестра и композиции.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello

Киномузыку Морриконе начал писать в 1960-е, когда ему было уже за 30. Первый успех композитору принесли спагетти-вестерны — жанр, с которым прочно ассоциируется его имя. Широкая известность пришла к музыканту после работы над картинами его бывшего одноклассника Серджо Леоне.

Итальянский композитор Эннио Морриконе с режиссером Квентином Тарантино во время церемонии вручения Морриконе звезды на Голливудской Аллее Славы в Лос-Анджелесе. 2016 год
3 из 15

Киномузыку Морриконе начал писать в 1960-е, когда ему было уже за 30. Первый успех композитору принесли спагетти-вестерны — жанр, с которым прочно ассоциируется его имя. Широкая известность пришла к музыканту после работы над картинами его бывшего одноклассника Серджо Леоне.

© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
© AP Photo / Plinio Lepri

Морриконе сотрудничал с крупнейшими итальянскими кинорежиссерами: Пьером Паоло Пазолини, Бернардо Бертолуччи, Дарио Ардженто и многими другими, а когда прославился в Европе, его пригласили в Голливуд.

Итальянский композитор Эннио Морриконе показывает премию Rota Prize, которую он получил в Риме. 1995 год
4 из 15

Морриконе сотрудничал с крупнейшими итальянскими кинорежиссерами: Пьером Паоло Пазолини, Бернардо Бертолуччи, Дарио Ардженто и многими другими, а когда прославился в Европе, его пригласили в Голливуд.

© AP Photo / Plinio Lepri
© AFP 2020 / Tiziana Fabi

В США он писал музыку для фильмов Романа Полански, Оливера Стоуна, Брайана Де Пальмы, Майк Николс, Барри Терренса Малика, Квентина Тарантино и других.

Итальянский композитор Эннио Морриконе позирует во время интервью в Риме. 2017 год
5 из 15

В США он писал музыку для фильмов Романа Полански, Оливера Стоуна, Брайана Де Пальмы, Майк Николс, Барри Терренса Малика, Квентина Тарантино и других.

© AFP 2020 / Tiziana Fabi
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

За свою карьеру Эннио Морриконе создал саундтреки более чем к 500 кинокартинам.

Концерт композитора и дирижера Эннио Морриконе
6 из 15

За свою карьеру Эннио Морриконе создал саундтреки более чем к 500 кинокартинам.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© AFP 2020 / GETTY IMAGES/Jason Merritt

Композитора шесть раз номинировали на "Оскар". В 2007 году получил премию за его вклад в музыкальное киносопровождение, а в 2016 году — за музыку к фильму Квентина Тарантино "Омерзительная восьмерка".

Итальянский композитор Эннио Морриконе в премией Оскар. 2016 год
7 из 15

Композитора шесть раз номинировали на "Оскар". В 2007 году получил премию за его вклад в музыкальное киносопровождение, а в 2016 году — за музыку к фильму Квентина Тарантино "Омерзительная восьмерка".

© AFP 2020 / GETTY IMAGES/Jason Merritt
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Морриконе несколько раз снимался в фильмах, к которым писал музыку. Все началось с того, что он по просьбе Джузеппе Торнаторе появился в одном фильмов — дирижировал оркестром.

На фото: Джузеппе Торнаторе и Эннио Морриконе.

Композитор Эннио Морриконе и режиссер Джузеппе Торнаторе на фотосессии фильма Лучшее предложение (The Best Offer) в рамках 63-го Берлинского Международного кинофестиваля Берлинале-2013
8 из 15

Морриконе несколько раз снимался в фильмах, к которым писал музыку. Все началось с того, что он по просьбе Джузеппе Торнаторе появился в одном фильмов — дирижировал оркестром.

На фото: Джузеппе Торнаторе и Эннио Морриконе.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© AP Photo / Andrew Medichini

"Но я просто выполнял свою работу, никакого особого пиетета перед камерой у меня не было", — говорил Морриконе.

Итальянский композитор Эннио Морриконе
9 из 15

"Но я просто выполнял свою работу, никакого особого пиетета перед камерой у меня не было", — говорил Морриконе.

© AP Photo / Andrew Medichini
© AFP 2020 / Raul Bravo

Помимо музыки к кинофильмам, Морриконе работал и в академических жанрах, но эта грань его творчества не так хорошо известна.

Президент Чили Мишель Бачелет с итальянскийм композитором Эннио Морриконе
10 из 15

Помимо музыки к кинофильмам, Морриконе работал и в академических жанрах, но эта грань его творчества не так хорошо известна.

© AFP 2020 / Raul Bravo
© AFP 2020 / Fredrik Sandberg / SCANPIX SWEDEN

"Все очень просто: за музыку к кино платят, а за музыку для души — нет", — объяснял композитор.

Итальянский Композитор Эннио Морриконе
11 из 15

"Все очень просто: за музыку к кино платят, а за музыку для души — нет", — объяснял композитор.

© AFP 2020 / Fredrik Sandberg / SCANPIX SWEDEN
© AP Photo / David Karp

Морриконе предпочитал дирижировать собственной киномузыкой сам. "Просто я не хочу, чтобы моя музыка к фильмам слишком тиражировалась и пропагандировалась. Я  как автор предпочитаю играть сам, тем самым контролируя ее", — говорил он..

Итальянский композитор Эннио Морриконе дирижирует Римским симфоническим оркестром
12 из 15

Морриконе предпочитал дирижировать собственной киномузыкой сам. "Просто я не хочу, чтобы моя музыка к фильмам слишком тиражировалась и пропагандировалась. Я  как автор предпочитаю играть сам, тем самым контролируя ее", — говорил он..

© AP Photo / David Karp
© AP Photo / Michael Sohn

Композитор любил пробовать себя в разных жанрах и пытался открыть их с неожиданной стороны.

Композитор Эннио Морриконе
13 из 15

Композитор любил пробовать себя в разных жанрах и пытался открыть их с неожиданной стороны.

© AP Photo / Michael Sohn
© REUTERS / Alessandro Garofalo

"Для меня всегда было очень важно работать в разных жанрах, будь то фильм о любви, о полицейских, вестерн или приключения. Я всегда пытался открыть для себя и привнести что-то новое, сохраняя при этом свой стиль. Когда я работаю с фильмами разных жанров, то как бы заново перерождаюсь, обновляю свое мастерство", — рассказывал музыкант.

Итальянский композитор Эннио Морриконе
14 из 15

"Для меня всегда было очень важно работать в разных жанрах, будь то фильм о любви, о полицейских, вестерн или приключения. Я всегда пытался открыть для себя и привнести что-то новое, сохраняя при этом свой стиль. Когда я работаю с фильмами разных жанров, то как бы заново перерождаюсь, обновляю свое мастерство", — рассказывал музыкант.

© REUTERS / Alessandro Garofalo
© REUTERS / Fabrizio Bensch

Италия всегда с бесконечной признательностью будет помнить артистический гений Эннио Морриконе, заявил премьер страны Джузеппе Конте. "Он дал нам возможность мечтать, переживать, размышлять, написав знаменитые ноты, которые оставили неизгладимый след в истории музыки и кино", — написал Конте в Twitter.

Итальянский композитор Эннио Морриконе
15 из 15

Италия всегда с бесконечной признательностью будет помнить артистический гений Эннио Морриконе, заявил премьер страны Джузеппе Конте. "Он дал нам возможность мечтать, переживать, размышлять, написав знаменитые ноты, которые оставили неизгладимый след в истории музыки и кино", — написал Конте в Twitter.

© REUTERS / Fabrizio Bensch
1 из 15

Композитор оставил некролог о себе, объявил его адвокат и друг семьи. "Я, Эннио Морриконе, умер. Я объявляю об этом всем друзьям, которые всегда были рядом со мной; но и тех, кто немного далеко, я приветствую с большой любовью", — говорится в тексте.

© AP Photo / Boris Grdanoski
2 из 15

Эннио Морриконе вырос в семье джазового трубача Марио Морриконе. Когда мальчику исполнилось девять, он поступил в консерваторию в Риме, где проучился в общей сложности 11 лет и получил дипломы по классам трубы, оркестра и композиции.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
3 из 15

Киномузыку Морриконе начал писать в 1960-е, когда ему было уже за 30. Первый успех композитору принесли спагетти-вестерны — жанр, с которым прочно ассоциируется его имя. Широкая известность пришла к музыканту после работы над картинами его бывшего одноклассника Серджо Леоне.

© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
4 из 15

Морриконе сотрудничал с крупнейшими итальянскими кинорежиссерами: Пьером Паоло Пазолини, Бернардо Бертолуччи, Дарио Ардженто и многими другими, а когда прославился в Европе, его пригласили в Голливуд.

© AP Photo / Plinio Lepri
5 из 15

В США он писал музыку для фильмов Романа Полански, Оливера Стоуна, Брайана Де Пальмы, Майк Николс, Барри Терренса Малика, Квентина Тарантино и других.

© AFP 2020 / Tiziana Fabi
6 из 15

За свою карьеру Эннио Морриконе создал саундтреки более чем к 500 кинокартинам.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 15

Композитора шесть раз номинировали на "Оскар". В 2007 году получил премию за его вклад в музыкальное киносопровождение, а в 2016 году — за музыку к фильму Квентина Тарантино "Омерзительная восьмерка".

© AFP 2020 / GETTY IMAGES/Jason Merritt
8 из 15

Морриконе несколько раз снимался в фильмах, к которым писал музыку. Все началось с того, что он по просьбе Джузеппе Торнаторе появился в одном фильмов — дирижировал оркестром.

На фото: Джузеппе Торнаторе и Эннио Морриконе.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
9 из 15

"Но я просто выполнял свою работу, никакого особого пиетета перед камерой у меня не было", — говорил Морриконе.

© AP Photo / Andrew Medichini
10 из 15

Помимо музыки к кинофильмам, Морриконе работал и в академических жанрах, но эта грань его творчества не так хорошо известна.

© AFP 2020 / Raul Bravo
11 из 15

"Все очень просто: за музыку к кино платят, а за музыку для души — нет", — объяснял композитор.

© AFP 2020 / Fredrik Sandberg / SCANPIX SWEDEN
12 из 15

Морриконе предпочитал дирижировать собственной киномузыкой сам. "Просто я не хочу, чтобы моя музыка к фильмам слишком тиражировалась и пропагандировалась. Я  как автор предпочитаю играть сам, тем самым контролируя ее", — говорил он..

© AP Photo / David Karp
13 из 15

Композитор любил пробовать себя в разных жанрах и пытался открыть их с неожиданной стороны.

© AP Photo / Michael Sohn
14 из 15

"Для меня всегда было очень важно работать в разных жанрах, будь то фильм о любви, о полицейских, вестерн или приключения. Я всегда пытался открыть для себя и привнести что-то новое, сохраняя при этом свой стиль. Когда я работаю с фильмами разных жанров, то как бы заново перерождаюсь, обновляю свое мастерство", — рассказывал музыкант.

© REUTERS / Alessandro Garofalo
15 из 15

Италия всегда с бесконечной признательностью будет помнить артистический гений Эннио Морриконе, заявил премьер страны Джузеппе Конте. "Он дал нам возможность мечтать, переживать, размышлять, написав знаменитые ноты, которые оставили неизгладимый след в истории музыки и кино", — написал Конте в Twitter.

© REUTERS / Fabrizio Bensch
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КультураЭннио МорриконеИталияВ мире
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6 июля, 14:43
SPSergey Petroff
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