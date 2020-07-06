ЕР составит дорожную карту по законам, исполняющим поправки в Конституцию

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" в Госдуме составит дорожную карту для разработки законопроектов, исполняющих новые положения конституции, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
"Есть предложение в проект перечня поручений по итогам сегодняшнего заседания включить поручение фракции "Единая Россия" в Государственной думе во взаимодействии с рабочей группой по поправкам в конституцию, администрацией президента и правительством подготовить дорожную карту разработки и принятия необходимых законопроектов", - сказал Турчак на расширенном заседании совета руководителей фракций ЕР.
Такую же работу необходимо провести фракциям ЕР в региональных парламентах, добавил он. Турчак также напомнил, что, по оценке рабочей группы, после принятия поправок к конституции, требуется корректировка порядка 650 уставов и субъектовых законов.
Секретарь генсовета ЕР также поддержал предложение о проведении в регионах РФ широкого общественного обсуждения соответствующих законопроектов.