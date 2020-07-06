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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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ЕР составит дорожную карту по законам, исполняющим поправки в Конституцию
Фракция "Единая Россия" в Госдуме составит дорожную карту для разработки законопроектов, исполняющих новые положения конституции, заявил секретарь генсовета... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:08
голосование по поправкам в конституцию
госдума рф
единая россия
андрей турчак
политика
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РИА Новости
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353
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госдума рф, единая россия, андрей турчак, политика

ЕР составит дорожную карту по законам, исполняющим поправки в Конституцию

14:08 06.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Съезд партии "Единая Россия". Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" в Госдуме составит дорожную карту для разработки законопроектов, исполняющих новые положения конституции, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
"Есть предложение в проект перечня поручений по итогам сегодняшнего заседания включить поручение фракции "Единая Россия" в Государственной думе во взаимодействии с рабочей группой по поправкам в конституцию, администрацией президента и правительством подготовить дорожную карту разработки и принятия необходимых законопроектов", - сказал Турчак на расширенном заседании совета руководителей фракций ЕР.
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Такую же работу необходимо провести фракциям ЕР в региональных парламентах, добавил он. Турчак также напомнил, что, по оценке рабочей группы, после принятия поправок к конституции, требуется корректировка порядка 650 уставов и субъектовых законов.
Секретарь генсовета ЕР также поддержал предложение о проведении в регионах РФ широкого общественного обсуждения соответствующих законопроектов.
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