ЕР составит дорожную карту по законам, исполняющим поправки в Конституцию

"Есть предложение в проект перечня поручений по итогам сегодняшнего заседания включить поручение фракции "Единая Россия" в Государственной думе во взаимодействии с рабочей группой по поправкам в конституцию, администрацией президента и правительством подготовить дорожную карту разработки и принятия необходимых законопроектов", - сказал Турчак на расширенном заседании совета руководителей фракций ЕР.