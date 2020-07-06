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ГИТИС усилил охрану из-за случаев неадекватного поведения абитуриентов
ГИТИС усилил меры безопасности на вступительных испытаниях из-за участившихся случаев неадекватного поведения абитуриентов, сообщил РИА Новости ректор вуза... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T20:28
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григорий заславский
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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новости культуры, григорий заславский, гитис, образование - общество

ГИТИС усилил охрану из-за случаев неадекватного поведения абитуриентов

18:41 06.07.2020 (обновлено: 20:28 06.07.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОчные прослушивания для абитуриентов ГИТИСа
Очные прослушивания для абитуриентов ГИТИСа
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ГИТИС усилил меры безопасности на вступительных испытаниях из-за участившихся случаев неадекватного поведения абитуриентов, сообщил РИА Новости ректор вуза Григорий Заславский.
"В связи с участившимися случаями неадекватного поведения на экзаменах абитуриентов, мы вынуждены усилить меры безопасности - повысили чувствительность входных рамок, что дало возможность вчера изъять три ножа и газовый баллончик," - сказал Заславский.
Кроме того, по его словам, охрана вуза получила дополнительный инструктаж.
Ректор добавил, что, как отмечают врачи, пограничные состояния людей могла обострить, в том числе, ситуация вокруг коронавируса.
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский выходит из ректората
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