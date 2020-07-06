ГИТИС усилил охрану из-за случаев неадекватного поведения абитуриентов

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ГИТИС усилил меры безопасности на вступительных испытаниях из-за участившихся случаев неадекватного поведения абитуриентов, сообщил РИА Новости ректор вуза Григорий Заславский.

"В связи с участившимися случаями неадекватного поведения на экзаменах абитуриентов, мы вынуждены усилить меры безопасности - повысили чувствительность входных рамок, что дало возможность вчера изъять три ножа и газовый баллончик," - сказал Заславский.

Кроме того, по его словам, охрана вуза получила дополнительный инструктаж.