Путин находится в постоянном контакте с главой "Аэрофлота"

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым, он отметил, что авиаотрасль относится к наиболее пострадавшим, потому что самолеты стоят в основном на приколе.
"Виталий Геннадьевич, авиационная отрасль, отрасль авиационных перевозок, безусловно, относится к наиболее пострадавшим, это очевидный факт. Мы с вами практически в постоянном контакте находимся, неоднократно разговаривали на этот счет. Самолеты стоят в основном на приколе, экипажи тоже "на земле", не летают", - сказал Путин в ходе встречи с Савельевым.
Он отметил, что также непонятно, "что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут".
Путин добавил, что в этой связи весьма актуальными являются оценки Савельева, в каком состоянии сейчас находится отрасль и как он видит выход из этой ситуации.
"Мы обсуждали это много раз, тем не менее, думаю, что настало время вернуться к этому вопросу ещё раз и наметить конкретные шаги", - указал президент.