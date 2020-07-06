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Путин находится в постоянном контакте с главой "Аэрофлота"
Президент России Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым, он отметил, что авиаотрасль относится к... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:08
виталий савельев
владимир путин
общество
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виталий савельев, владимир путин, общество

Путин находится в постоянном контакте с главой "Аэрофлота"

14:08 06.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу генеральным директором "Аэрофлота" Виталием Савельевым
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу генеральным директором Аэрофлота Виталием Савельевым
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым, он отметил, что авиаотрасль относится к наиболее пострадавшим, потому что самолеты стоят в основном на приколе.
"Виталий Геннадьевич, авиационная отрасль, отрасль авиационных перевозок, безусловно, относится к наиболее пострадавшим, это очевидный факт. Мы с вами практически в постоянном контакте находимся, неоднократно разговаривали на этот счет. Самолеты стоят в основном на приколе, экипажи тоже "на земле", не летают", - сказал Путин в ходе встречи с Савельевым.
Он отметил, что также непонятно, "что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут".
Путин добавил, что в этой связи весьма актуальными являются оценки Савельева, в каком состоянии сейчас находится отрасль и как он видит выход из этой ситуации.
"Мы обсуждали это много раз, тем не менее, думаю, что настало время вернуться к этому вопросу ещё раз и наметить конкретные шаги", - указал президент.
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