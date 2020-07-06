Путин находится в постоянном контакте с главой "Аэрофлота"

"Виталий Геннадьевич, авиационная отрасль, отрасль авиационных перевозок, безусловно, относится к наиболее пострадавшим, это очевидный факт. Мы с вами практически в постоянном контакте находимся, неоднократно разговаривали на этот счет. Самолеты стоят в основном на приколе, экипажи тоже "на земле", не летают", - сказал Путин в ходе встречи с Савельевым.