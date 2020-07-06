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В "Аэрофлоте" назвали сроки восстановления внутренних перевозок
"Аэрофлот" рассчитывает к декабрю восстановить внутренние перевозки до уровня 2019 года, заявил глава компании Виталий Савельев на встрече с президентом РФ... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:16
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
коронавирус в россии, туризм, новости - туризм, аэрофлот, виталий савельев, владимир путин, экономика

В "Аэрофлоте" назвали сроки восстановления внутренних перевозок

14:07 06.07.2020 (обновлено: 14:16 06.07.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости/Прайм. "Аэрофлот" рассчитывает к декабрю восстановить внутренние перевозки до уровня 2019 года, заявил глава компании Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"... Если мы начнём нормально летать, мы для себя делали расчет, мы восстановимся к уровню 2019 года, прошлого года, к декабрю по внутренним перевозкам", - сказал Савельев.
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