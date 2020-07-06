В Подмосковье сотрудник ОМОН спас тонувшего подростка

"Сотрудник ОМОН "Пересвет" главного управления Росгвардии по Московской области старший сержант полиции Артем Л. во внеслужебное время увидел в водоеме 16-летнего тонущего подростка, бросился в воду, вытащил пострадавшего на берег и оказал ему доврачебную помощь", - говорится в сообщении.