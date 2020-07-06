https://ria.ru/20200706/1573954563.html
В Подмосковье сотрудник ОМОН спас тонувшего подростка
Сотрудник ОМОН в Московской области вытащил из водоема тонущего подростка и оказал ему доврачебную помощь, заявили в понедельник в Росгвардии. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:09
2020-07-06T14:09
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
московская область (подмосковье)
происшествия
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2
московская область (подмосковье)
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/153325/04/1533250421_0:3:1036:586_1400x0_80_0_0_3005137a322e91b3f30f284a3213e756.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, московская область (подмосковье), происшествия