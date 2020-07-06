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В Подмосковье сотрудник ОМОН спас тонувшего подростка
Сотрудник ОМОН в Московской области вытащил из водоема тонущего подростка и оказал ему доврачебную помощь, заявили в понедельник в Росгвардии. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:09
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
московская область (подмосковье)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье сотрудник ОМОН спас тонувшего подростка

14:09 06.07.2020
1966
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Сотрудник ОМОН в Московской области вытащил из водоема тонущего подростка и оказал ему доврачебную помощь, заявили в понедельник в Росгвардии.
"Сотрудник ОМОН "Пересвет" главного управления Росгвардии по Московской области старший сержант полиции Артем Л. во внеслужебное время увидел в водоеме 16-летнего тонущего подростка, бросился в воду, вытащил пострадавшего на берег и оказал ему доврачебную помощь", - говорится в сообщении.
Уточняется, что медики, прибывшие по вызову сотрудника ОМОН, доставили подростка в городскую больницу, в настоящее время его жизнь вне опасности.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН РоссииМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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