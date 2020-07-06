В МЧС рассказали о регионах с особым противопожарным режимом

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Особый противопожарный режим, предусматривающий запрет на посещение лесов и разведение в них огня, действует в 38 субъектах России, еще в 20 - частично, сообщили РИА Новости в пресс-службе Особый противопожарный режим, предусматривающий запрет на посещение лесов и разведение в них огня, действует в 38 субъектах России, еще в 20 - частично, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ

Ранее в пресс-службе МЧС сообщали, что запрет на посещение лесов действует на территории 57 регионов.

"На сегодняшний день в 38 субъектах РФ действует особый противопожарный режим, в 20 – введен частично. На всей территории четырех субъектов действует режим чрезвычайной ситуации в лесах, в трех – введен частично", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за неделю специалисты выявили более 4,2 тысячи термоточек. Кроме того, в 15 регионах действует 471 очаг природных пожаров на площади 1,5 тысячи гектаров, которые продолжают активно тушить.

Подчеркивается, что наиболее сложная обстановка складывается в Якутии, Камчатском, Красноярском краях, Амурской, Иркутской, Магаданской областях и Чукотском автономном округе.