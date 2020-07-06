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В МЧС рассказали о регионах с особым противопожарным режимом
Особый противопожарный режим, предусматривающий запрет на посещение лесов и разведение в них огня, действует в 38 субъектах России, еще в 20 - частично,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:05
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В МЧС рассказали о регионах с особым противопожарным режимом

14:05 06.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Особый противопожарный режим, предусматривающий запрет на посещение лесов и разведение в них огня, действует в 38 субъектах России, еще в 20 - частично, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее в пресс-службе МЧС сообщали, что запрет на посещение лесов действует на территории 57 регионов.
"На сегодняшний день в 38 субъектах РФ действует особый противопожарный режим, в 20 – введен частично. На всей территории четырех субъектов действует режим чрезвычайной ситуации в лесах, в трех – введен частично", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за неделю специалисты выявили более 4,2 тысячи термоточек. Кроме того, в 15 регионах действует 471 очаг природных пожаров на площади 1,5 тысячи гектаров, которые продолжают активно тушить.
Подчеркивается, что наиболее сложная обстановка складывается в Якутии, Камчатском, Красноярском краях, Амурской, Иркутской, Магаданской областях и Чукотском автономном округе.
"Паводковая обстановка в стране стабилизируется. На сегодняшний день в зонах затопления продолжают находиться 40 дачных домов, 63 приусадебных участка, один участок дороги. Наблюдается спад уровней воды", - отмечается в сообщении.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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