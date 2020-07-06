В Саратове в ДТП с маршруткой пострадали четыре человека

САРАТОВ, 6 июл - РИА Новости. Маршрутный микроавтобус в понедельник врезался в столб в Маршрутный микроавтобус в понедельник врезался в столб в Саратове , в результате пострадали четыре пассажира, сообщили журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД.

ДТП произошло у дома 24Б по улице Орджоникидзе около 12.50 (11.50 мск).

"По предварительной информации, водитель 1965 года рождения, управляя микроавтобусом Ford маршрута №105, в пути следования не справился с управлением и врезался в столб. В результате ДТП за медицинской помощью обратились четверо пассажиров", - сказали в пресс-службе.

ГИБДД по факту аварии проводит проверку, все обстоятельства уточняются, добавили в ведомстве.

Как уточнила РИА Новости пресс-секретарь областного минздрава Анастасия Усова, в ДТП пострадал водитель маршрутки и три пассажирки 1998, 1974 и 1955 годов рождения.

"Пассажирка 1998 года рождения отказалась от госпитализации, (остальные) трое в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в лечебное учреждение города Саратова, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - сказала собеседница агентства.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры области, надзорное ведомство по факту ДТП с участием маршрутного микроавтобуса транспортной компании "Властелин" проводит проверку, в ходе которой будут установлены причины и условия, способствовавшие возникновению аварии, дана оценка соблюдению водителем режима труда и отдыха и правил дорожного движения, а также наличию у него административных правонарушений в области дорожного движения и нарушений трудовой дисциплины.