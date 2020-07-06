Меркель примет участие в видеоконфереции по диалогу Белграда и Приштины

БЕРЛИН, 6 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель примет участие в видеоконференции, посвященной сербско-косовскому диалогу, переговоры состоятся в пятницу, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
В видеоконференции примут участие лидеры Франции, Сербии, Косово, а также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и спецпосланник ЕС по сербско-косовскому диалогу Мирослав Лайчак. "Цель - поддержать возобновление переговоров между Сербией и Косово под эгидой ЕС", - заявил Зайберт на брифинге в понедельник.
Также на текущей неделе, в среду, Меркель выступит в Европарламенте и расскажет о председательстве Германии в Совете ЕС. "Также в Брюсселе по приглашению главы Еврокомиссии Урсулы фон Дер Ляйен проведет вместе с ней встречу с председателем ЕП Давидом Сассоли, президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем. Также она проведет двусторонние разговоры с Мишелем, темой обеих встреч будет план восстановления экономики и долгосрочные финансовые рамки Европы (бюджет ЕС)", - заявил Зайберт.