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В США выявили более 49 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
Более 49 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлены в США за последние сутки, свыше 200 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:03
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

В США выявили более 49 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

14:03 06.07.2020
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© AP Photo / David J. PhillipПациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
© AP Photo / David J. Phillip
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Более 49 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлены в США за последние сутки, свыше 200 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа в США зафиксировали 49 199 случаев заражения, скончался еще 271 пациент с COVID-19. Днем ранее эти показатели составляли 45 283 и 242 соответственно.
Согласно его информации, всего в США выявлено 2 888 730 случаев заражения COVID-19, выздоровели 906 763 человека, скончались 129 947.
Во всем мире, как сообщает университет, зафиксировали более 11,4 миллиона случаев заражения и свыше 534 тысяч смертей из-за COVID-19. Свыше 6,1 миллиона человек выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСШАВ мире
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