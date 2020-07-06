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https://ria.ru/20200706/1573954185.html
В Грузии открыли бассейны и спортзалы
Координационный совет при правительстве Грузии разрешил открытие плавательных бассейнов и спортзалов, работа которых была ранее приостановлена из-за... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
грузия
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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коронавирус covid-19, воз, грузия, в мире

В Грузии открыли бассейны и спортзалы

14:03 06.07.2020
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкОчередь в магазин на улице Тбилиси
Очередь в магазин на улице Тбилиси
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Очередь в магазин на улице Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 6 июл - РИА Новости. Координационный совет при правительстве Грузии разрешил открытие плавательных бассейнов и спортзалов, работа которых была ранее приостановлена из-за коронавируса, следует из заявления пресс-службы правительства.
"Принято решение открыть плавательные бассейны и спортзалы, которые успешно пройдут соответствующее инспектирование", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе добавили, что допускается проведение конференций и тренингов в закрытых помещениях, а также разрешено открыть аттракционы.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗГрузияВ мире
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