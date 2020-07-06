В Грузии открыли бассейны и спортзалы

ТБИЛИСИ, 6 июл - РИА Новости. Координационный совет при правительстве Грузии разрешил открытие плавательных бассейнов и спортзалов, работа которых была ранее приостановлена из-за коронавируса, следует из заявления пресс-службы правительства.
"Принято решение открыть плавательные бассейны и спортзалы, которые успешно пройдут соответствующее инспектирование", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что допускается проведение конференций и тренингов в закрытых помещениях, а также разрешено открыть аттракционы.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.
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