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Неделя поселка Дубна пройдет в рамках марафона городов Засечной черты
Неделя поселка Дубна будет проходить в Тульской области с 6 по 12 июля в рамках виртуального культурно-познавательного летнего марафона "Тульский кремль и... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:02
500-летие тульского кремля
тульская область
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РИА Новости
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353
60
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500-летие тульского кремля, тульская область

Неделя поселка Дубна пройдет в рамках марафона городов Засечной черты

14:02 06.07.2020
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© Правительство Тульской областиЭкспозиционный зал музейно-туристического комплекса в исторической усадьбе металлургов Мосоловых
Экспозиционный зал музейно-туристического комплекса в исторической усадьбе металлургов Мосоловых
© Правительство Тульской области
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Неделя поселка Дубна будет проходить в Тульской области с 6 по 12 июля в рамках виртуального культурно-познавательного летнего марафона "Тульский кремль и города Большой засечной черты". Об этом сообщает сайт оргкомитета по подготовке и проведению празднования 500-летия Тульского кремля.
"В программе запланированы открытие нового многофункционального музейного пространства, посвященного традиционным кустарным ремеслам и технологиям, презентация фестиваля "Наследие Мосолова", обзоры по выставке "Тульские защитники южных рубежей России XVI–XVII веков" из фондов Тульского государственного музея оружия", – говорится в сообщении.
Музейно-туристический комплекс в исторической усадьбе металлургов Мосоловых
Вчера, 14:00
В усадьбе дворян Мосоловых открылся музейно-туристический комплекс
Также состоятся региональные краеведческие онлайн-чтения "Города Большой засечной черты", в рамках проекта "Архивная среда" лекция "Дубна – крепость на Засечной черте", фестиваль искусств "Засечный лес", показ фольклорно-симфонического действа "Конек-горбунок" Тульской областной филармонии, видеоэкскурсии, фотопрезентации и ряд других мероприятий.
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500-летие Тульского кремляТульская область
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