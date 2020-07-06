Неделя поселка Дубна пройдет в рамках марафона городов Засечной черты

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Неделя поселка Дубна будет проходить в Тульской области с 6 по 12 июля в рамках виртуального культурно-познавательного летнего марафона "Тульский кремль и города Большой засечной черты". Об этом сообщает сайт оргкомитета по подготовке и проведению празднования 500-летия Тульского кремля.