https://ria.ru/20200706/1573954152.html
Неделя поселка Дубна пройдет в рамках марафона городов Засечной черты
Неделя поселка Дубна будет проходить в Тульской области с 6 по 12 июля в рамках виртуального культурно-познавательного летнего марафона "Тульский кремль и... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:02
2020-07-06T14:02
500-летие тульского кремля
тульская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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500-летие тульского кремля, тульская область
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Неделя поселка Дубна будет проходить в Тульской области с 6 по 12 июля в рамках виртуального культурно-познавательного летнего марафона "Тульский кремль и города Большой засечной черты". Об этом сообщает сайт оргкомитета по подготовке и проведению празднования 500-летия Тульского кремля.
"В программе запланированы открытие нового многофункционального музейного пространства, посвященного традиционным кустарным ремеслам и технологиям, презентация фестиваля "Наследие Мосолова", обзоры по выставке "Тульские защитники южных рубежей России XVI–XVII веков" из фондов Тульского государственного музея оружия", – говорится в сообщении.
Также состоятся региональные краеведческие онлайн-чтения "Города Большой засечной черты", в рамках проекта "Архивная среда" лекция "Дубна – крепость на Засечной черте", фестиваль искусств "Засечный лес", показ фольклорно-симфонического действа "Конек-горбунок" Тульской областной филармонии, видеоэкскурсии, фотопрезентации и ряд других мероприятий.