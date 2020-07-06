Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200706/1573954097.html
Косово и Сербия возобновят диалог под эгидой Евросоюза
Премьер-министр Косово Авдулах Хоти и президент Сербии Александр Вучич приедут в ближайшее воскресенье в Брюссель, чтобы принять участие в возобновлении диалога РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:01
александр вучич
евросоюз
сербия
косово
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149514/13/1495141322_0:0:3046:1714_1400x0_80_0_0_a981059778c060fba5fd8bda9149f8c2.jpg
https://ria.ru/20200628/1573591460.html
сербия
косово
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/149514/13/1495141322_0:0:3046:1714_1400x0_80_0_0_a981059778c060fba5fd8bda9149f8c2.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/149514/13/1495141322_17:0:2748:2048_1400x0_80_0_0_8430d42215937ea9ab3566b23db65fbf.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/149514/13/1495141322_358:0:2406:2048_1400x0_80_0_0_b9fa489e34ba078ad8552e7d484e6277.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр вучич, евросоюз, сербия, косово, в мире

Косово и Сербия возобновят диалог под эгидой Евросоюза

14:01 06.07.2020
164
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители Приштины с флагом самопровозглашенной респупблики Косово
Жители Приштины с флагом самопровозглашенной респупблики Косово
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Жители Приштины с флагом самопровозглашенной респупблики Косово. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Премьер-министр Косово Авдулах Хоти и президент Сербии Александр Вучич приедут в ближайшее воскресенье в Брюссель, чтобы принять участие в возобновлении диалога под эгидой Евросоюза, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель главы европейской дипломатии Жозепа Борреля Питер Стано.
"Это будет первая встреча с ноября 2018 года в рамках этого диалога под эгидой ЕС. Она пройдет через два дня после саммита в режиме видеоконференции по отношениям Сербии и Косово, которую организует Франция с участием Германии и верховного представителя ЕС", - сказал Стано.
В апреле Евросоюз назначил бывшего министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака специальным представителем по диалогу Белграда и Приштины. В июне в Еврокомиссии высказывали надежду на возобновление в июле диалога под эгидой ЕС.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Мемориал на Косовом поле
28 июня, 17:54
Сербы отмечают годовщину исторического боя на Косовом поле под Приштиной
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Однако после введения в ноябре 2018 года властями в Приштине торговых пошлин в размере 100% на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины, диалог был приостановлен.
200001
Обсудить 0
Александр ВучичЕвросоюзСербияКосовоВ мире
Рекомендуем
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель примет участие в видеоконфереции по диалогу Белграда и Приштины
Члены Талибана во время передачи оружия
Талибы отвели неделю для начала переговоров после освобождения пленных
Очередь в магазин на улице Тбилиси
В Грузии открыли бассейны и спортзалы
Здание Парламента Хорватии на Площади Святого Марка
Глава проигравшей на выборах в Хорватии партии подал в отставку
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В США выявили более 49 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
Индийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха
Индия и Китай договорились о разведении войск на линии соприкосновения
Дмитрий Песков
Ультиматумов Украине не было, заявил Песков
Депутат Госдумы РФ Александр Шерин
В Госдуме оценили слова командующего ВМС Украины о боях против России
Нашивки сотрудников МЧС России
В МЧС рассказали о регионах с особым противопожарным режимом
Президент РФ Владимир Путин
Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна
Нужно стараться сохранять баланс между потреблением информации и совершением тех действий, для которых вы ее собирали
Глава ФАС рассказал, во сколько обошлась отмена роуминга внутри России
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа
Король Бахрейна поздравил Путина с успешным проведением голосования
Президент РФ Владимир Путин
Путин и король Бахрейна обсудили борьбу с COVID-19
Корабль ВМС США Gabrielle Giffords
ВМС США "потеряли" стелс-ракету, сообщили СМИ
Сотрудник МЧС России возле обломков частного вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадку вблизи поселка Кирсалово Ростовской области. Стоп-кадр видео
Спасатели достали из воды Ми-2, совершивший жесткую посадку под Ростовом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6
02:22"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
02:20Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
00:31Счетная палата проверит дополнительные выплаты медикам из-за COVID-19
00:29США из-за COVID-19 запрещают иностранным студентам онлайн-обучение
Лента новостейМолния