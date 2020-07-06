Косово и Сербия возобновят диалог под эгидой Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Косово Авдулах Хоти и президент Сербии Александр Вучич приедут в ближайшее воскресенье в Брюссель, чтобы принять участие в возобновлении диалога под эгидой Евросоюза , сообщил на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель главы европейской дипломатии Жозепа Борреля Питер Стано.

"Это будет первая встреча с ноября 2018 года в рамках этого диалога под эгидой ЕС. Она пройдет через два дня после саммита в режиме видеоконференции по отношениям Сербии и Косово, которую организует Франция с участием Германии и верховного представителя ЕС", - сказал Стано.

В апреле Евросоюз назначил бывшего министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака специальным представителем по диалогу Белграда и Приштины. В июне в Еврокомиссии высказывали надежду на возобновление в июле диалога под эгидой ЕС.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.