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Спасатели достали из воды Ми-2, совершивший жесткую посадку под Ростовом
Спасатели извлекли из воды вертолет Ми-2, совершивший жесткую посадку в Ростовской области в понедельник утром, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС России... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:01
ми-2
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростовская область
происшествия
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353
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ми-2, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, происшествия

Спасатели достали из воды Ми-2, совершивший жесткую посадку под Ростовом

14:01 06.07.2020
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© РИА Новости / ГУ МЧС по Ростовской области / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России возле обломков частного вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадку вблизи поселка Кирсалово Ростовской области. Стоп-кадр видео
Сотрудник МЧС России возле обломков частного вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадку вблизи поселка Кирсалово Ростовской области. Стоп-кадр видео
© РИА Новости / ГУ МЧС по Ростовской области
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Сотрудник МЧС России возле обломков частного вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадку вблизи поселка Кирсалово Ростовской области. Стоп-кадр видео. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Спасатели извлекли из воды вертолет Ми-2, совершивший жесткую посадку в Ростовской области в понедельник утром, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС России по региону.
"Вертолет из воды извлекли", - сказал собеседник агентства, добавив, что к работе приступили следственные органы.
Как сообщалось ранее, частный вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку при обработке рисовых чеков в поселке Кирсалово в понедельник утром. По предварительной информации, у него отказал двигатель. В результате один человек погиб, еще один пострадал.
По информации Московского межрегионального СУ на транспорте СК России, пилот вертолета не уведомлял о полете, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.
Кадры с места жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области
Вчера, 08:53
МЧС показало видео жесткой посадки Ми-2 в Ростовской области
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Ми-2Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ростовская областьПроисшествия
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