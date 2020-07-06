Талибы отвели неделю для начала переговоров после освобождения пленных

"Мы готовы максимум в течение одной недели приступить к переговорам с представителями правительства сразу после освобождения пяти тысяч заключенных. Есть договоренность с властями Катара о проведении первой встречи в рамках межафганских переговоров в Дохе", - сказал Шахин.

Он уточнил, что пока кабульские власти освободили только 3 618 человек, и начало межафганских переговоров зависит от быстроты их действий. По словам Шахина, место проведения последующих встреч между "Талибаном" и правительством будет выбрано во время первой встречи в Дохе.