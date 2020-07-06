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Талибы отвели неделю для начала переговоров после освобождения пленных
Афганское радикальное движение "Талибан" готово в течение недели начать в Катаре переговоры с правительством после освобождения всех пленных, договоренность с... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:00
афганистан
доха
катар
талибан
в мире
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афганистан, доха, катар, талибан, в мире

Талибы отвели неделю для начала переговоров после освобождения пленных

14:00 06.07.2020
140
© REUTERS / ParwizЧлены Талибана во время передачи оружия
Члены Талибана во время передачи оружия
© REUTERS / Parwiz
Члены Талибана во время передачи оружия
ДОХА, 6 июл - РИА Новости, Юлия Троицкая. Афганское радикальное движение "Талибан" готово в течение недели начать в Катаре переговоры с правительством после освобождения всех пленных, договоренность с властями Катара об этом имеется, сообщил РИА Новости официальный представитель политического офиса "Талибан" в Дохе Сухель Шахин.
Ранее телеканал 1TV News сообщил о нежелании афганского правительства, отпускать на волю около 600 пленных, освобождения которых требует радикальная группировка "Талибан" . По данным телеканала, власти страны заявили об отказе отпустить 597 пленных талибов. Управление тюрем Афганистана сообщило, что большинство из этих заключенных осуждены за уголовные преступления, убийства.
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"Мы готовы максимум в течение одной недели приступить к переговорам с представителями правительства сразу после освобождения пяти тысяч заключенных. Есть договоренность с властями Катара о проведении первой встречи в рамках межафганских переговоров в Дохе", - сказал Шахин.
Он уточнил, что пока кабульские власти освободили только 3 618 человек, и начало межафганских переговоров зависит от быстроты их действий. По словам Шахина, место проведения последующих встреч между "Талибаном" и правительством будет выбрано во время первой встречи в Дохе.
В конце февраля в столице Катара Дохе было подписано первое за 18 лет мирное соглашение между США и движением "Талибан", которое предусматривает до начала переговоров освобождение 5 тысяч сторонников "Талибан" и до 1 тысячи - тех, кого удерживают талибы.
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АфганистанДохаКатарТалибанВ мире
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