В усадьбе дворян Мосоловых открылся музейно-туристический комплекс

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В рамках празднования 500-летия Тульского кремля в Дубне 4 июля открылся музейно-туристический комплекс в исторической усадьбе металлургов Мосоловых, сообщает портал правительства Тульской области.

В торжественной церемонии приняли участие промышленники региона, эксперты в сфере туризма, представители музейного и краеведческого сообщества.

"В регионе многое делается для восстановления объектов культурного наследия, формирования экспозиций, развития малых исторических городов и поселений. Эта усадьба – яркий пример того, как можно возродить из небытия объект, который станет украшением Тульской области и точкой притяжения туристов", – отметил в своем приветственном слове первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.