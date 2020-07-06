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В усадьбе дворян Мосоловых открылся музейно-туристический комплекс
В рамках празднования 500-летия Тульского кремля в Дубне 4 июля открылся музейно-туристический комплекс в исторической усадьбе металлургов Мосоловых, сообщает... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:00
500-летие тульского кремля
тульская область
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500-летие тульского кремля, тульская область

В усадьбе дворян Мосоловых открылся музейно-туристический комплекс

14:00 06.07.2020
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© Правительство Тульской областиМузейно-туристический комплекс в исторической усадьбе металлургов Мосоловых
Музейно-туристический комплекс в исторической усадьбе металлургов Мосоловых
© Правительство Тульской области
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В рамках празднования 500-летия Тульского кремля в Дубне 4 июля открылся музейно-туристический комплекс в исторической усадьбе металлургов Мосоловых, сообщает портал правительства Тульской области.
В торжественной церемонии приняли участие промышленники региона, эксперты в сфере туризма, представители музейного и краеведческого сообщества.
"В регионе многое делается для восстановления объектов культурного наследия, формирования экспозиций, развития малых исторических городов и поселений. Эта усадьба – яркий пример того, как можно возродить из небытия объект, который станет украшением Тульской области и точкой притяжения туристов", – отметил в своем приветственном слове первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.
Ансамбль усадьбы Мосоловых – образец промышленной усадебной архитектуры XVIII–XIX вв. Здесь был расчищен пруд, затем восстановлен парк, отреставрирован главный усадебный дом и благоустроена прилегающая территория. В этом году за счет спонсорских средств создана музейная экспозиция.
Валерий Шерин передал главному хранителю музея новый экспонат – ключ с тульской символикой, изготовленный на Дубенском заводе в XIX веке.
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500-летие Тульского кремляТульская область
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